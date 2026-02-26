Urbanismo da luz verde a las obras de rehabilitación de la Giralda de Sevilla, que empezarán tras la Semana Santa

Imagen de las tareas de retirada de las azucenas de la Giralda de Sevilla la pasada semana. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes, de urgencia, la licencia de obra para la rehabilitación del remate de La Giralda. Una decisión que llega tras la retirada definitiva de las tres azucenas restantes después de la caída de una de ellas el pasado 5 de febrero.

Fuentes del Cabildo Catedral han confirmado a Europa Press, que el proyecto comenzará "después de Semana Santa". "No procede empezar ahora con los preparativos para la semana", han asegurado. Las obras tiene un plazo aproximado de ejecución de 22 meses.

Las azucenas retiradas hace una semana tras la caída de una de ellas por el temporal, serán subidas de nuevo cuando finalice el proceso de restauración de la Giralda. Por el momento, los grupos escultóricos se han instalado de forma provisional en el patio de los Naranjos de la Catedral.

El Cabildo Catedral ha señalado que realizará un estudio metalográfico de los materiales que los componen y la evaluación de su estado de conservación, tanto de la eolípida y el vástago, diseñados por Hernán Ruiz y fundidos por Bartolomé Morel, los mismos que ejecutaron el Giraldillo (1568), como de los ramos de azucenas, las asas y los cuerpos del cuello superior.

Esta nueva fase del proyecto de rehabilitación de la Giralda actuará sobre los distintos cuerpos que componen el remate y que sirven de pedestal al Giraldillo: cuerpo de campanas, cuerpo de las azucenas, cuerpo del reloj, cuerpo de las estrellas, cuerpo de las carambolas, penacho y tinaja.

Tras la restauración, se deberá realizar un informe final describiendo la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados.

En paralelo, el Cabildo Catedral y la empresa de ingeniería Ayesa han firmado un convenio de colaboración para el estudio técnico y científico del Giraldillo de la Catedral, así como de su réplica en bronce

El trabajo se iniciará con el análisis de la réplica de bronce del Giraldillo, realizada en 1998 en la Fundación Codina de Madrid por el escultor José Antonio Márquez Pérez, con la colaboración de un amplio equipo de técnicos y talleres especializados. Este estudio tiene un carácter preventivo, ya que no puede descartarse que en una futura revisión del original sea necesario su desmontaje temporal.

En ese supuesto, la réplica debería colocarse de forma inmediata para no alterar la imagen icónica de la Giralda, inseparable de su remate simbólico. De ahí la importancia de analizar la réplica desde todos los puntos de vista, incluidos los mecánicos, para garantizar su correcto funcionamiento como veleta.

Actualmente, la réplica se encuentra instalada junto a la Puerta del Príncipe, en el marco de las obras de conservación de la fachada neoclásica de la Catedral. Tras dos décadas expuesta a la intemperie, será sometida a labores de limpieza, mantenimiento y revisión técnica.

Además, se está desarrollando un "gemelo digital" de la veleta, que permitirá simular su respuesta estructural y dinámica. La próxima instalación del andamio para las obras del Remate Renacentista facilitará, por primera vez en más de veinte años, una inspección directa de la escultura en condiciones óptimas.