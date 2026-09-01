Urbanismo desestima los recursos contra la licencia del nuevo Benito Villamarín en Sevilla

Archivo - Imágenes del comienzo de la demolición del Benito Villamarín. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha desestimado dos recursos de alzada presentados por distintas entidades contra la aprobación por parte del Ayuntamiento de Sevilla el pasado 27 de enero de la licencia urbanística respecto a la parcela del nuevo estadio Benito Villamarín.

Cabe mencionar que se concedió licencia de parcelación para la segregación de dos parcelas de titularidad municipal para agregarlas a las parcelas titularidad del Real Betis Balompié, ello para poder construir la parcela urbanística del nuevo estadio tras la petición de licencia por parte de la entidad.

Así las cosas, tanto Ecologistas en Acción en Sevilla como la Asociación Urban Century 29, una asociación de técnicos urbanistas sin ánimo de lucro, presentaron sendos recursos de alzada.

Según el informe, adelantado por ABC y consultado por Europa Press, Ecologistas argumentaba que el promotor interesado en el expediente habría ocupado el vial "sin autorización ni licencia de obras, para una valla con la que actualmente ha incorporado ese vial al recinto deportivo del Real Betis Balompié de forma totalmente ilegal".

Además, esgrimía que el proyecto no contiene "el nivel mínimo y necesario de información, ni cumple los requisitos que el derecho urbanístico exige y para que se haga este tipo de proyectos urbanísticos".

Por su parte, la asociación detallaba que el proyecto podría incurrir en un posible fraude de ley en su tramitación dado que "no ha sido expuesto al público y tan solo ha sido presentado por uno de los propietarios de los terrenos".

En respuesta, el Servicio de Licencias e Inspección Urbanísticas de la Gerencia ha detallado que tras la aprobación del Estudio de Ordenación el pasado 18 de septiembre el carácter jurídico del uso urbanístico de ambos terrenos es público, pero de dominio privado. Además, valora respecto al posible incumpliendo de la condición resolutoria de la licencia de construcción de la nueva edificación que "no es el objeto del recurso presentado, dado que, estamos hablando de actos administrativos diferentes".