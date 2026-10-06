La US aprueba la oferta de empleo para 2026 con 533 plazas para profesorado y personal de administración

Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado este martes la oferta de empleo público para 2026 con un total de 533 plazas para Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS). Para profesorado serán 282 plazas y para el PTGAS, 251.

La oferta contempla la provisión de plazas para cuerpos docentes universitarios (catedráticos y profesores titulares, con 72 y 210 plazas, respectivamente), refuerza la estabilización de personal investigador de excelencia procedente de programas postdoctorales con certificación I3/R3 e incorpora la reserva legal del 10% del total de plazas (29 puestos) para personas con discapacidad.

Éste ha sido uno de los acuerdos alcanzados en el órgano de gobierno de la US, en el que igualmente se ha aprobado el plan económico financiero, que ya recoge el plan de ajuste de 16 millones de euros puesto en marcha para poder garantizar el pago del capítulo 1 --salarios de la plantilla de la US-- y que implica una modificación del presupuesto prorrogado de 2025 en 2026.

El plan económico financiero ha salido con 41 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones. La modificación presupuestaria implica detraer fondos de los capítulos 2 --4,2 millones--, 4 --un total de 1,2 millones-- y 6, con 9,6 millones. Con la modificación presupuestaria, el gasto en personal pasa de los 433,5 millones de euros presupuestados en 2025 a 448,9 millones, aunque lo previsto para el cierre de 2026 es 462 millones.

En este punto, el decano de la Facultad de Económicas, Antonio Navarro, ha mostrado su "preocupación" para lo que ha argumentado que la modificación presupuestaria "imprescindible" para pagar las nóminas no va a ser suficiente para cubrir la previsión que maneja la US para el cierre del ejercicio. "Ojalá llegue a tiempo la transferencia de la Junta", ha señalado en alusión al resultado de los trabajos técnicos de las gerencias de las universidades con la Junta de Andalucía para conocer los gastos reales de las instituciones académicas públicas en plantilla a fin de asumir la Administración ese desfase.

En el mismo Consejo de Gobierno, la rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha confirmado que el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) ha incrementado en un millón de euros la financiación "provisional" para la institución hispalense para el programa de becas Erasmus+. Tras las alegaciones presentadas por la Universidad de Sevilla, el Sepie ha incrementado en "casi un millón de euros" la asignación "provisional", que pasa de 5,46 a 6,46 millones de euros, lo que "sitúa a la US en tercera posición nacional".

"Aunque la dotación continúa por debajo de 2025, valoramos positivamente esta corrección y mantenemos nuestra disposición a colaborar con el Sepie en una mejor definición y comunicación de los criterios de asignación". Las universidades públicas andaluzas han recibido, aún de manera provisional ya que está pendiente la resolución definitiva tras las alegaciones presentadas por los interesados, cerca de 39,8 millones de euros para becas Erasmus+, tanto para el programa de movilidad dentro de Europa como para las becas para terceros países no asociados al programa europeo.

La de Granada (UGR) es la que recibe más recursos, con 12,096 millones de euros. La Universidad de Málaga recibe 5.837.690 euros; Córdoba (UCO), 3.104.588; Jaén (UJA), 2.976.366; Almería (UAL), 2.967.415; Cadiz (UCA), 2.359.730; Huelva (UHU), 2.255.120; y Pablo de Olavide (UPO), 1.911.302 euros. La US ha logrado modificar la cantidad inicialmente asignada.