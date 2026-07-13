La US y la Fundación Labme impulsan una alianza para proyectar el conocimiento y generar impacto social y económico

La firma del acuerdo de colaboración se ha producido en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. - FUNDACION LABME

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla y la Fundación Labme han formalizado este lunes en el Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) un convenio marco de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos de innovación social, emprendimiento, desarrollo territorial y cooperación internacional.

El acuerdo ha sido suscrito por la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías, y la presidenta de la Fundación Labme, Sol Barbado García de las Heras. La firma del convenio ha estado acompañada por Ángel Luis Trigo, vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, y por José Luis Muñoz, director de Labme, tal y como ha informado la Fundación en una nota.

La alianza establece un marco de colaboración para diseñar, desarrollar y ejecutar proyectos que conecten el conocimiento universitario con los retos y oportunidades de los territorios, generando impacto social y económico mediante la cooperación entre administraciones públicas, empresas y entidades sociales.

El convenio se articula en torno a dos grandes líneas estratégicas. La primera estará orientada al desarrollo de la provincia de Sevilla, promoviendo iniciativas que acerquen el conocimiento universitario a los retos y oportunidades de los municipios, especialmente en el ámbito rural.

Esta línea favorecerá el desarrollo de proyectos de innovación social, emprendimiento, economía social, innovación en los servicios públicos, transformación digital y desarrollo sostenible, fortaleciendo la colaboración entre la Universidad de Sevilla, las administraciones públicas, las empresas y el tejido social.

La segunda línea impulsará la cooperación internacional, con especial atención a Portugal y Latinoamérica, mediante el desarrollo de proyectos conjuntos, el intercambio de conocimiento, la creación de alianzas institucionales y la participación en redes y programas de financiación que contribuyan a ampliar el alcance de las iniciativas promovidas por ambas instituciones.

El convenio permitirá desarrollar proyectos de interés estratégico, promover actividades de investigación, formación y divulgación, favorecer la transferencia de conocimiento, impulsar la cooperación entre instituciones públicas y privadas, participar conjuntamente en programas de financiación y crear una comisión mixta de seguimiento encargada de coordinar el desarrollo de las actuaciones previstas.

En el marco de esta colaboración, la Universidad de Sevilla participará en distintas iniciativas promovidas por la Fundación Labme, entre ellas el VI Congreso Internacional de Innovación Social Labme, que celebrará su edición de 2026 en la Universidad de Sevilla, y la VII edición de los Premios Magallanes-Elcano de Innovación Social, reforzando su participación en iniciativas que favorecen la innovación, el emprendimiento, la cooperación institucional y la conexión entre universidad y sociedad.