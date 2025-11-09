La US hará un aula de simulación clínica en el Valme de Sevilla para "cubrir crecientes demandas de los futuros médicos"

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha licitado el contrato para construir un aula de simulación en el pabellón docente de la Universidad de Sevilla (US) --dependiente de la Facultad de Medicina-- según el proyecto básico y de ejecución aprobado para "cubrir las crecientes demandas de los futuros médicos". Según consta en la documentación publicada y consultada por Europa Press, la institución académica prevé un presupuesto de 207.383 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución es de dos meses.

En 2013, se plantea la ampliación del pabellón docente para Enfermería y Medicina para lo que se levantaron "dos volúmenes iguales y simétricos" que se ubican junto al pabellón docente actual. Estos dos cuerpos quedaron conectados mediante "puentes", que establecen la "permeabilidad" entre las superficies existentes y las de la ampliación. Cada nuevo cuerpo tiene dos plantas y en ellas se ubican espacios para usos exclusivos de aulas. Es en la planta baja donde "se reserva una superficie sin cerrar y en bruto donde se van a distribuir las nuevas aulas de simulación".

Según el proyecto, se crearán tres espacios en planta baja, "uno de ellos de simulación, otro de control teórico y un tercero de espacio para el almacenamiento de los simuladores clínicos necesarios, los cuales son de grandes dimensiones". El aula de simulación de Medicina se ubicará en la planta baja del edificio. En ella se "simulan entornos médicos realistas" con una equipación tecnológica "avanzada" que "permite la enseñanza de procedimientos médicos en un entorno controlado.

Las prácticas están enfocadas a la práctica de habilidades como la atención a pacientes, la toma de decisiones clínicas y el manejo de equipos médicos. El aula teórica y de control está conectada "visualmente" con el aula de simulación para la supervisión de las prácticas que se se hacen. Por último, el aula de almacenamiento simula entornos médicos realistas, equipadas con tecnología avanzada que permite la enseñanza de procedimientos médicos en un entorno controlado.