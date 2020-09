La US obtiene cuatro millones para financiar la movilidad dentro del programa Erasmus +, un 21% más

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha conseguido cuatro millones de euros para la financiación de plazas de movilidad dentro del programa Erasmus +, lo que significa un incremento del 21 por ciento.

En un comunicado, la Hispalense señala que está movilidad está orientada principalmente a los estudiantes, facilitando así su internacionalización, si bien también hay espacio para los profesores y el personal de administración y servicios, que año tras año realizan estancias de investigación, docencia y formación en universidades de todo el mundo.

El programa Erasmus + es un amplio programa de la Unión Europea (UE) que destina financiación a programas y proyectos en el ámbito de la educación. Se estructura en varias "acciones claves" y la más conocida es la que está orientada a la movilidad de las personas. Esta movilidad internacional puede ser entre países del programa, principalmente de la UE, o movilidad de países del programa con países asociados.

La financiación del programa Erasmus + es gestionada a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie). El acceso a la financiación en cada caso es distinto. La Universidad de Sevilla mantiene una tendencia creciente en su financiación en los últimos años y cabe destacar que la propuesta de la US en global ha tenido "una tasa de éxito del 84 por ciento", obteniendo 1.810 plazas de las 2.150 solicitadas para movilidad internacional entre países del programa.

De este modo, la financiación conseguida por la US permite la viabilidad de la movilidad de sus estudiantes para el curso 2020-2021 y se sitúa en la cuarta posición nacional respecto al número de plazas financiadas.

En el caso específico de la movilidad con países asociados al programa (KA107), la US también mantiene una tendencia creciente duplicando la financiación año tras año. Concretamente, en esta última convocatoria 2020 la financiación alcanza los 662,880 euros, suponiendo un aumento del 120 por ciento respecto a la convocatoria anterior. Si el foco se pone en el número de plazas, la US obtiene financiación para un total de 209 plazas, lo que supone un aumento del 111 por ciento respecto a 2019.

La solicitud contemplaba un total de 979 plazas, involucrando a 228 universidades de 27 países distintos. Estos números implican que la movilidad tanto de estudiantes como de personal PDI y PAS se refuerza en estos 27 países, aumentando la presencia internacional de la US.

Tal como subraya, actualmente la movilidad es complicada debido al Covid-19, pero la US confía que "seguirá adelante y considera que es un instrumento fundamental para la formación de sus estudiantes y personal". "Por este motivo, la internacionalización es un eje estratégico para la institución y la US realiza un importante trabajo en coordinación con los equipos de gobierno de los centros, piezas fundamentales en el trabajo diario de la internacionalización y la movilidad de la US", recalca.