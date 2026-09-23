La US participa en un informe sobre el crecimiento del emprendimiento en Andalucía y la inclusión de la IA

Idea. Imagen de archivo. - US

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha participado en el Informe GEM Andalucía 2025-2026, presentado en el marco del Al-Andalus Innovation Venture, que recoge que "la actividad emprendedora crece en Andalucía en todas las etapas del proceso", un "avance" acompañado de "un mayor componente tecnológico y una creciente incorporación de la Inteligencia Artificial".

En un comunicado, la US ha detallado que el estudio, elaborado por el Observatorio del Ecosistema Emprendedor de Andalucía cuenta con la participación de investigadores de distintas universidades andaluzas, entre ellas la Universidad de Sevilla.

La dirección técnica está coordinada por Francisco Liñán Alcalde, catedrático de la US y director del Secretariado de Emprendimiento, quien ha sido además el encargado de presentar el informe.

Según los datos de 2025, la tasa de emprendimiento potencial alcanza el 15 por ciento de la población adulta andaluza de entre 18 y 64 años, 1,2 puntos por encima de la media nacional.

También aumenta la actividad emprendedora reciente (TEA), hasta el 7,2 por ciento, mientras que las empresas consolidadas representan el 7,3 por ciento, prácticamente en línea con la media española.

En referencia al impacto de la tecnología, el 47,7 por ciento de las iniciativas recientes prevé aumentar el uso de la Inteligencia Artificial en los próximos meses y más del 70 por ciento anticipa que esta tecnología tendrá un impacto relevante en su actividad durante los próximos tres años.

El Índice de Contexto del Emprendimiento (NECI) alcanza los 4,8 puntos, lo que sitúa a Andalucía por encima de las medias española (4,4) y europea (4,7).

Las infraestructuras, la red comercial y profesional y los programas públicos de apoyo figuran entre los aspectos mejor valorados. La educación emprendedora y determinados aspectos de las políticas públicas presentan, en cambio, un mayor margen de mejora.

El informe señala una mejora en la percepción de oportunidades y de las capacidades necesarias para emprender. Sin embargo, esta evolución convive con un incremento de 13,6 puntos del miedo al fracaso, que se sitúa en 13,6 puntos.