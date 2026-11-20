Imagen de Ignacio Acosta, del Departamento de Construcciones Arquitectónicas I de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor Ignacio Acosta, del Departamento de Construcciones Arquitectónicas I de la Universidad de Sevilla, ha presentado Lambert, una herramienta que permite analizar en un mismo entorno de simulación cómo diseñar la iluminación de los edificios teniendo en cuenta el bienestar de las personas, el ahorro energético y la conservación del patrimonio.

Según ha informado la US en una nota, la aplicación se ha desarrollado en el seno del laboratorio ArqWellness, vinculado al Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción (Iuacc), en el marco de los proyectos de I+D Chronolux y HEMOLight.

Además, la institución académica ha apuntado que Lambert permite estudiar cómo entra la luz natural mediante ventanas y lucernarios, cómo se distribuye por las estancias y cómo se combina con la iluminación eléctrica. Su motor de trazado de rayos espectral combina diferentes fuentes de luz para precisar cómo llega la iluminación a nuestros ojos.

De este modo, se puede medir la luz tanto de forma cuantitativa como cualitativa, obteniendo un gran abanico de métricas, dedicadas tanto al confort visual, como al ahorro energético, la percepción del color o a los ritmos circadianos.

"En la actualidad, Lambert es único", ha argumentado el profesor Acosta, "mediante un sólo procedimiento de cálculo se pueden obtener multitud de métricas de iluminación con un sinfín de aplicaciones".

A las mediciones más habituales, como el nivel de iluminación o el deslumbramiento, se suman las métricas de percepción de color o aquellas que determinan la influencia de la luz en nuestros ritmos circadianos, "la luz es el principal sincronizador de nuestros ciclos de vigilia y descanso" señala el profesor Acosta, "por ello es importante limitar nuestra dependencia de la luz eléctrica".

También se suman las métricas de conservación patrimonial o artística, especialmente útiles en museos o pinacotecas. Con una misma propuesta de diseño se puede contrastar si hay luz suficiente para realizar tareas como leer o trabajar, en qué puntos puede producirse deslumbramiento y durante cuánto tiempo se puede aprovechar la luz natural.

De este modo, la herramienta facilita la comparación de distintas soluciones antes de construir o reformar un edificio. Desde un hospital hasta un museo Lambert cuenta con multitud de aplicaciones; desde espacios educacionales, donde el confort visual y los ritmos biológicos son clave, hasta museos "donde el equilibro entre luz, color y preservación es determinante", ha explicado el profesor.

Además, ha detallado que es especialmente útil en los hospitales, donde el personal asistencial y los pacientes suelen estar sometidos a altos niveles de cortisol y a unos ritmos circadianos inadecuados.

"Mediante la luz biodinámica o el acceso adecuado a la luz natural, los pacientes pueden tener un mejor descanso y una recuperación más temprana", ha añadido. De la investigación a la práctica profesional La aplicación permite definir la geometría del edificio, sus materiales, las fuentes de luz y los puntos en los que se quiere analizar la iluminación.

También admite la importación de modelos geométricos y datos fotométricos de luminarias, muestra los resultados en mapas y genera informes. Los cálculos se realizan mediante el motor científico Radiance, modificado para abordar cálculos espectrales y dinámicos, mientras que la interfaz reúne en un mismo entorno las distintas fases de la simulación.