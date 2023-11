La US (Sevilla) afea a la Loyola la "premura" por ofertar Medicina: "Esto no beneficia a nadie, ni siquiera a la Loyola"

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha presentado este martes al Claustro universitario su informe de gobierno de 2023 en una intervención salpicada de mensajes en defensa del sistema público de universidades frente a la aprobación de campus privados --los dos últimos son la Universidad Europea de Andalucía y la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum-- y contra la autorización este mismo martes en el Consejo de Gobierno de la Junta del grado de Medicina en la Loyola Andalucía, un acto sobre el que Castro ha señalado que no entiende la "premura".

"Esto no beneficia a nadie, ni siquiera a la Loyola, porque empezar un título en estas condiciones no creo que muestre la mejor imagen de la educación superior", ha señalado después del Claustro en declaraciones a Europa Press. El rector de la Hispalense ha reconocido ante los claustrales que le "preocupa que no haya igualdad de oportunidades", ya que Medicina en la Loyola "está fuera de norma" al no cumplir todos los requisitos que fija la Ley.

Además de la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta, es preceptivo contar con el aval del Consejo de Ministros, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Medicina en la Loyola no cuenta con los tres últimos requisitos, según Castro.

"Como rector, como académico y como profesor, no tengo nada en contra de ninguna institución por su naturaleza pública o privada, pero debo ser defensor a ultranza de un sistema de educación superior de primer nivel que garantice a la sociedad su transformación. Hacen falta instituciones que cumplan con los requisitos, y estos proyectos privados adolecen de los requisitos mínimos", ha argumentado tras el Claustro.

Preguntado sobre si la autorización de Medicina en la Loyola llevará a la US a exigir más plazas en la facultad de Sevilla para el próximo curso, Miguel Ángel Castro ha supeditado cualquier incremento de la oferta a que se garanticen las prácticas y a la dotación de recursos económicos y humanos. No obstante, ha reconocido que a la sociedad "le debe de sorprender que el sistema público dé las plazas que dé pero si se tienen 14.000 euros, se pueda estudiar en la Loyola Medicina. Estas personas que van a entrar en la Loyola ninguna tiene nota de corte para entrar en Medicina en las universidades públicas andaluzas. Si la tuvieran, no entrarían en estas condiciones en la Loyola", ha sentenciado.

Durante el turno de preguntas tras la exposición del informe de gobierno, ha habido claustrales que han manifestado sus críticas a las universidades privadas que se están aprobando por parte de la Junta de Andalucía. Ha sido el caso de Luis Ángel Hierro, profesor de Económicas, que ha calificado la situación de "ataque frontal a la igualdad" mediante una "estrategia" que responde, a su juicio, a "ideología e interés personal". Castro se ha sumado a sus reflexiones asegurando que está "absolutamente claro".

De hecho, y en alusión al Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrado este pasado lunes y en el que se abordaron tanto la autorización de Medicina en la Loyola como dos nuevos proyectos de universidades privadas, el rector ha recordado que las tres cuestiones contaron con "dos votos a favor" --de altos cargos de la Junta-- y "diez en contra". "El CAU le dio el visto bueno se puede leer hoy en la prensa", ha ironizado el rector.

En relación al informe de gobierno, y sobre ordenación académica, el rector ha puntualizado que las universidades públicas andaluzas han desarrollado en 2023 una estrategia, tanto individual como colectiva, para el establecimiento de un mapa de titulaciones oficiales del sistema universitario andaluz. La Universidad de Sevilla prevé informar el próximo mes de diciembre sobre las posibilidades de las propuestas, al paso a audiencia pública, al sometimiento de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y a su tramitación a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Respecto al ámbito del Doctorado, la US ha establecido 62 acuerdos de movilidad con universidades de 20 países. La proporción en doctorado de entrantes/salientes es de 100/262, lo que manifiesta, en palabras de la Hispalense en una nota de prensa, "la gran proyección internacional que tienen los títulos de doctorado de la Universidad de Sevilla", que también ha registrado un incremento el 19,2% en la modalidad de tesis por compendio.

Los resultados obtenidos en generación de conocimiento muestran "una mejora" de la Universidad de Sevilla en los niveles de producción científica de calidad. "El impacto normalizado en 2022 supera la media nacional y europea, equiparándose por primera vez al impacto estadounidense, tanto si observamos el Category Normalized Citation Impact de WoS (US obtiene un CNCI 1,25 y EEUU un 1,26, España 1,23) como el Field Weight Citation Index (FWCI US alcanza 1,32 y EEUU 1,30, España 1,26)", ha recogido la US en su comunicado.

En relación con la captación de recursos humanos, en las ayudas de formación Juan de la Cierva se ha obtenido financiación para 21 ayudas. Asimismo, destaca la tasa de 100% de éxito en las ayudas Beatriz Galindo por un importe total de un millón de euros, lo que sitúa a la Universidad de Sevilla entre las tres primeras a nivel nacional. También ha reseñado las 22 ayudas de Consolidación Investigadora concedidas en la convocatoria de 2022 (de un total de 61 solicitudes presentadas) por un importe total de cuatro millones.

Este resultado sitúa a la US como la tercera a nivel nacional y primera a nivel autonómico en número de ayudas concedidas y financiación total. En la convocatoria de Consolidación Investigadora 2023, se han presentado 96 solicitudes en nuestra institución, lo que implica un incremento del 50% respecto a la anualidad previa. El Centro de Atención al Estudiante (CAT) ha resuelto en 2023 casi 20.000 consultas. En la promoción de la salud y, especialmente en la reducción del tabaquismo, trece centros se han declarado espacios libres de humo.

Los claustrales pueden emitir su voto sobre el informe de gobierno los días 21, 22 y 23, acogiéndose al período de voto anticipado, o el mismo día 24, jornada en la que se celebra una sesión ordinaria de Claustro de 10,00 a 18,00 horas con la votación del informe como único punto en el orden del día.