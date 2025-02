La US (Sevilla) cierra el presupuesto 2024 con estabilidad financiera y avisa del "déficit de financiación autonómica"

El rector destaca que la institución cuenta con una "solvente tesorería" y mantiene un remanente positivo

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha iniciado la sesión del Consejo de Gobierno con un informe acerca de la situación económica que atraviesa la institución. De este modo, ha explicado que la ejecución presupuestaria de 2024 se ha cerrado el pasado 29 de enero, y durante este mes de febrero se están ultimando los cálculos para la previsión de las cuentas anuales, cuyo cierre debe realizarse antes del 30 de junio. La previsión inicial refleja una situación de estabilidad financiera, con equilibrio entre ingresos y gastos y una "tesorería solvente", manteniendo un remanente positivo.

El equilibrio con el que la US ha ejecutado el presupuesto de 2024 ha sido consecuencia del resultado de un "ejercicio riguroso de control presupuestario y no debe ocultar la precaria situación financiera y la infrafinanciación estructural que padecemos de manera progresiva en los últimos años", destaca Castro en una nota de prensa.

En este punto, el rector añade que la Junta de Andalucía "no ha cumplido en 2024 con los compromisos del Modelo de Financiación". En virtud de la cláusula de salvaguarda estipulada en el citado modelo, la financiación mínima para la US asciende a la cantidad de 426,8 millones de euros y la cantidad transferida sólo alcanza los 418 millones.

"Esa cantidad que la Junta nos adeuda ha impedido, entre otros, el pago de los nuevos tramos de complementos autonómicos para el PDI, y de los complementos correspondientes a la carrera horizontal y evaluación del desempeño del PTGA, cuyos fondos no han sido transferidos, incumpliendo los acuerdos firmados por el propio consejero de Universidad, Investigación e Innovación. Esta situación es compartida con el resto de las universidades públicas de Andalucía", resalta Castro.

No obstante, el rector confirmado que, "en la nómina del próximo mes de marzo, los complementos autonómicos ya consolidados cuentan con dotación presupuestaria y, por tanto, se abonarán con normalidad en la nómina de marzo".

Sin embargo, debido al "déficit de financiación autonómica", que incluye el compromiso de pago de los nuevos tramos del complemento autonómico, "su ejecución queda supeditada a la transferencia de los fondos correspondientes por parte de la Junta. Hasta que dicha financiación sea ingresada, estos nuevos tramos no podrán abonarse como tampoco el resto de las cantidades expresadas en la petición anteriormente mencionada".

PRESUPUESTO DE 2025

En cuanto a 2025, el rector de la US defiende que la aplicación de la cláusula de salvaguarda establece que la Universidad de Sevilla debería recibir 451,2 millones de euros en 2025. La envolvente financiera aprobada en la Ley de Presupuestos de la Junta para 2025 es "absolutamente insuficiente" para ello, lo cual es también generalizado para todo el sistema universitario público andaluz.

Castro ha avanzado que las universidades públicas de Andalucía han remitido conjuntamente a la Junta de Andalucía una serie de peticiones económicas que deberían ser refrendadas por la Consejería de Hacienda y esperan respuesta en esta semana. A respuesta, de los miembros del Consejo de Gobierno, el rector ha explicado que, en caso de que la Junta no conteste a las peticiones de las universidades denunciarán a la Junta por incumplir el acuerdo de financiación.

Las universidades públicas andaluzas piden a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que garantice la cantidad de 1.706.000.000 euros para todas ellas. Además, solicitan a la Junta garantizar otros aspectos económicos, como la subida salarial del sector público, los nuevos costes de la seguridad social, abono de nuevos trienios, los complementos autonómicos del profesorado y del personal de las universidades.

Ante esta situación económica, el rector de la Universidad de Sevilla ha pedido la máxima unión de todos los miembros de Consejo de Gobierno para defender la financiación del modelo de financiación de las universidades andaluzas.

NUEVAS TITULACIONES

De otro lado, el rector ha informado que se ha solicitado informe previo a la verificación para los siguientes títulos a implantar en el curso 2026/27, todos ellos coordinados por la Universidad de Sevilla: Grado en Logopedia por la US y la Universidad de Almería; Máster Universitario en Diseño Contemporáneo. Arquitecturas Interiores, Efímeras y Virtuales por la US; Máster Universitario en Estrategias Digitales y de Sostenibilidad para la Agroindustria / Master in Strategies for Digitalization and Sustainability of Agribusiness por la Universidad de Sevilla y la Universidad de Évora (Portugal).

Asimismo, se encuentra en ese listado el Máster Universitario en Ciencias de Plasma, Astrofísica y Tecnologías de Fusión por la Universidad de Sevilla y la Universidad de Granada; el Máster Universitario en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos por la Universidad de Sevilla.

Por otra parte, también se ha solicitado informe previo a la verificación para los siguientes títulos conjuntos que son coordinados por otras universidades: Máster Universitario en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales (UMA-US); Máster Universitario en Diversidad Sexual y Estudios LGBTIQ (UPO-US).

Finalmente, y con vistas a su implantación en el próximo curso 2025/26, se ha solicitado informe previo a la verificación para el International Master Degree on the Biology of Ageing (IMAgein) por la Universidad de Sevilla, la Université Cote d'Azur, la Universidad de Colonia (Alemania), la Universidad de la Sorbona (Francia) y la Universidad de Coimbra (Portugal).