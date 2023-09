La US (Sevilla) estudia incorporar a la oferta de Derecho e Ingeniería posgrados sobre Inteligencia Artificial

Filolofía trabaja en una unificación de su oferta para hacer frente a la pérdida de alumnado y el Rectorado decide por "prudencia" posponer el traslado de Filosofía a la Fábrica de Tabacos al curso 2024/2025



Las universidades andaluzas tienen hasta el próximo mes de diciembre para presentar sus propuestas en el marco del nuevo Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a las puertas de las vacaciones de verano. En el caso de la Universidad de Sevilla (US), el Rectorado mantendrá este mes de septiembre una reunión con los directores y decanos de sus centros con el fin de trasladarles cuáles serán los criterios "estratégicos" en el caso de la propuesta hispalense, que apuesta por incorporar a la oferta académica la Inteligencia Artificial --caso del Posgrado en el caso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y en Derecho-- y en unificar la oferta actual de la Facultad de Filolofía a fin de hacer las titulaciones "más atractivas" y, de paso, hacer frente a la merma de alumnado en este centro.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del comienzo del curso en la US este lunes, el rector Miguel Ángel Castro ha confirmado, además, que el traslado de la Facultad de Filosofía desde Viapol a la Fábrica de Tabacos se pospone "por prudencia" hasta el curso 2024/2025 para abordar con garantías la adecuación de las aulas en el histórico edificio, sometido desde hace ya años a una remodelación y rehabilitación integral. La US ha arrancado este curso con más de 53.000 estudiantes matriculados en Grado y Máster, aunque la matrícula está abierta y las adjudicaciones de nuevo ingreso en Grado finalizan el próximo 13 de octubre y en máster, tan sólo se han matriculado los estudiantes extranjeros (Fase I) y los de la primera adjudicación de la Fase II (en julio). La Hispalense cuenta con 4.500 profesores y 800 investigadores

En cuanto a la propuesta que traslade la Hispalense a la Junta de Andalucía, el rector apunta a tres "indicadores estratégicos". En primer lugar, la demanda que tiene cada título. La US copa el 30% de las primeras peticiones de los estudiantes pero la demanda es "desigual" según el título. Lo es "singularmente", ejemplifica el rector, en el caso de las carreras del área de la Salud y las ingenierías, que registran, año tras año, los "desfases más importantes". "La demanda nos indica dónde la sociedad requiere más plazas o dónde está pidiendo más formación que no se cubre con las expectativas de nuestra oferta", abunda Miguel Ángel Castro. En este punto, la mención a Medicina es obligada.

Sobre ello, y una vez que este curso la Facultad de la US ha dispuesto de un 10% más de plazas de nuevo ingreso hasta alcanzar las 352, Castro argumenta que esta medida debe vincularse a una "reflexión profunda" sobre el área de Salud. "Cuando uno analiza en los últimos años el número de personas que se presentan al MIR y lo compara con el número de plazas que se ofertan en Medicina, la diferencia no es tan grande", sostiene. "Por tanto --abunda--, no basta con aumentar el número de plazas en los estudiantes de primero, hay que mirar más alla".

En esta línea, el rector de la US señala que hay plazas de MIR que "no reciben el atractivo suficiente por parte de las personas que las obtienen. Me refiero fundamentalmente a las de Atención Primaria, a la medicina de familia", que es la que "criba y separa lo que se puede tratar para no incrementar las listas de espera, ni saturar hospitales ni centros de salud". "Esto debería tener un reconocimiento muy importante que, a día de hoy, no tiene. Por eso, las plazas de Medicina de familia no reciben por parte de los profesionales el atractivo que merece". Además, remarca el rector, "si uno mira la evolución de esas plazas, los residentes de primero de Medicina de familia, al año siguiente, en un porcentaje no pequeño, se vuelven a presentar al MIR y copan plazas de otros especialidades que los que llegan por primera vez no pueden ni mirar".

En resumen, "con el número de plazas de primero uno no resuelve el problema. Hay que dignificar todas las especialidades", apostilla Castro, para el que con un mayor "reconocimiento social" se podría atajar el "desfase" de la oferta y la demanda. Por otro lado, reconoce el rector de la US, "hay otras titulaciones de salud que se usan en parte como plataforma para poder pasar a Medicina". De esta manera, "uno mira la tasa de abandono de determinadas titulaciones y en primero y en segundo se produce una reducción no pequeña del número de estudiantes que siguen en esas carreras". Estudiantes que "encontramos" en Medicina, manifiesta Miguel Ángel Castro.

EL 90% DE LOS ALUMNOS DE PRIMERO DE SAN JUAN DE DIOS OPTAN POR LA US

En relación con los centros adscritos, en el caso de Cardenal Spínola, con el que se firmó finalmente una acuerdo para una desadscripción "suave" que culminará en el curso 2029/2030, el curso ha arrancado "sin ninguna incidencia que resaltar". En el caso de San Juan de Dios, la US está "a la espera" de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el contencioso administrativo formalizado el pasado mes de junio por la institución contra la aprobación por parte de la Conferencia de Política Universitaria a instancias de la Junta de Andalucía de plazas de nuevo ingreso para este curso pese a que el Consejo de Gobierno de la Hispalense decidió por unanimidad no ofertar ninguna. El contencioso reclama la impugnación de una parte del acuerdo suscrito en la Conferencia.

Además de esta vía, la US, a través de su Consejo de Gobierno, aprobó ofrecer a los estudiantes de Enfermería de San Juan de Dios la posibilidad de continuar o empezar sus estudios en la Hispalense. Según los números ofrecidos por el rector, el 60% de los estudiantes "se han venido" a la facultad sevillana. En el caso de primero, ese porcentaje sube hasta el 90%, según las cifras de la US. La oferta de nuevo ingreso en San Juan de Dios ha sido de 75 plazas.