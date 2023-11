La US (Sevilla) firma las primeras 25 adaptaciones de docentes a la nueva figura de profesor permanente laboral

Fachada del Rectorado de la Universidad. - US

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ya ha firmado las primeras 25 adaptaciones automáticas a la nueva figura contractual que fija la Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU), la de Profesor Permanente Laboral (modalidad contratado doctor), después de la entrada en vigor del Decreto ley de la Junta de Andalucía que modificaba el artículo 40 de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) para equiparar la figura del profesor contratado doctor a la nueva de profesor permanente laboral. De esta veintena de docentes, aquellos que estén acreditados podrán optar a la titularidad, "cuya plaza formará parte de la oferta pública de este año" 2023.

Fuentes del Rectorado de la US explican a Europa Press que tras la adaptación, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) con fecha 27 de octubre de 2023, a principios de noviembre, la Universidad de Sevilla procedió a la adaptación automática de los primeros doce profesores ayudante doctor, acreditados a titular de Universidad, a la figura de profesor permanente laboral "con todas las garantías jurídicas".

Ya que la oferta de empleo público de la US fue autorizada por la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación a finales de septiembre, en el próximo Consejo de Gobierno que se celebre, "se dotarán las correspondientes doce plazas de titular de universidad para que se lleven a cabo los respectivos concursos públicos". La adaptación automática gracias a la modificación del artículo 40 de la LAU ha permitido "desbloquear" la promoción del profesorado para poder "estabilizar a categorías superiores", apuntan las citadas fuentes académicas.

La Junta explicaba la adaptación de la LAU de forma urgente para "garantizar la estabilidad del profesorado no funcionario en Andalucía y dotar de mayor seguridad jurídica a las instituciones académicas públicas en la contratación y en los procesos de acceso y promoción a uno de los principales colectivos incluidos, pero no regulado en la LOSU, como es el de profesorado permanente laboral".

"Todos estos cambios legislativos", continúan detallando en la US, han provocado que se haya tenido que "reinterpretar el convenio colectivo" en el marco de la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación" del citado convenio (CIVEA), órgano en el que están representadas las universidades públicas andaluzas y la representación sindical provincial de CCOO y UGT. En el artículo 19 del convenio colectivo "no se indica cuándo tiene que hacer la adaptación del profesor ayudante doctor a titular de universidad".

"De hecho --abundan desde el Rectorado hispalense--, las universidades públicas andaluzas lo aplican al final del contrato de ayudante doctor, generalmente a los cinco años. Sólo la Universidad de Sevilla lo está aplicando después del primer año de contrato. Esta decisión se negoció con el comité de empresa de la US y aparece en la convocatoria de las 205 plazas de ayudante doctor" contra la que ahora un colectivo de algo menos de una decena de profesores --aglutinados en la plataforma Precarius-- anuncia una demanda colectiva.

"Algunas personas reclaman un trato diferenciado, casos aislados de profesores que están pidiendo un trato de favor que no procede porque no se ajusta a las normas publicadas en el BOJA en la convocatoria en la que concurrieron y que podría ser ilegal en caso de que se les aplicara", sentencian desde la US.