La US (Sevilla) lanza un programa que reconoce con créditos la participación estudiantil en proyectos multidisciplinares

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha aprobado un nuevo Programa para el Fomento de Proyectos Multidisciplinares Formativos, una iniciativa que reconoce con créditos académicos la participación activa del estudiantado en proyectos colaborativos de diferentes índoles. El programa tiene como objetivo reforzar el valor académico y social de dicha participación, en línea con los principios de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y las estrategias europeas de calidad y empleabilidad.

Según ha detallado la institución universitaria en un nota, el estudiantado pasa a convertirse en beneficiario y protagonista de su propio proceso formativo. Su participación en proyectos reales, que coincide con una lógica de aprendizaje activo y supone un compromiso con el entorno y el trabajo en equipo, le otorgará un beneficio tangible puesto que otorga a los proyectos la posibilidad de ser reconocidos con créditos ECTS, trabajos fin de grado o máster, prácticas académicas curriculares o extracurriculares e incluso actividades evaluables de asignaturas de proyecto.

"Esto permite integrar de forma estructural la participación en el desarrollo curricular del estudiantado, sin menoscabar su avance académico y con pleno reconocimiento institucional", ha destacado la US, al tiempo que ha incidido en que esta nueva iniciativa también "promueve la composición equilibrada entre hombres y mujeres".

El programa establece criterios de calidad e impacto: se valora la transversalidad del proyecto, su alcance, la creatividad de las propuestas, la conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la diversidad de titulaciones implicadas y el equilibrio de género en la composición de los equipos.

"Esta dimensión estratégica lo convierte en un programa de participación y en un modelo de innovación educativa que fomenta competencias como el pensamiento crítico, la comunicación, la gestión de proyectos o la resolución de problemas complejos", ha resaltado la insititución académica.

SEIS PROYECTOS APROBADOS

Más de 300 estudiantes de distintas titulaciones de grado y máster se benefician ya de este programa. Son los integrantes de los seis primeros proyectos aprobados, que abarcan desde la automoción eléctrica y autónoma hasta la salud comunitaria, la alfabetización, la divulgación científica o la investigación aeroespacial.

Una comisión conformada por diferentes miembros del Equipo de Gobierno de la US, un decano o director de Centro y un director de departamento, además de un miembro de la representación estudiantil del CADUS, se ha reunido por primera vez durante este mes de julio para aprobar los primeros seis proyectos.

Se trata de ARUS Andalucía Racing Team y eUSRacing, centrados en la ingeniería y competición de vehículos eléctricos; Euroavia Sevilla, vinculado al sector aeroespacial internacional; FyCUS, con actividades punteras en nanosatélites y divulgación científica; ON-US, orientado a la salud pública en zonas vulnerables; Inspira, para la innovación docente en contextos educativos reales; o Vantus, especializado en el desarrollo de drones competitivos.

La convocatoria para que nuevas iniciativas puedan beneficiarse de este programa está abierta durante todo el curso académico. La US ha mostrado su compromiso a "facilitar la aprobación y el seguimiento de estos proyectos" y también a "darles visibilidad, apoyo logístico y, cuando sea posible, financiación complementaria".