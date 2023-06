La US (Sevilla) presenta un recurso en lo Contencioso por la aprobación de plazas de nuevo ingreso en San Juan de Dios

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado ya un recurso por la vía de lo Contencioso administrativo por la aprobación de plazas de nuevo ingreso para el Grado de Enfermería en el centro de San Juan de Dios con lo que formaliza así las "medidas legales" anunciadas el pasado 7 de junio al conocerse que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Ciencia e Innovación, planteó en la Conferencia de Política Universitaria esta oferta de plazas pese a que el Consejo de Gobierno de la US decidió por unanimidad que el próximo curso no hubiera ya plazas de primero adscritas a la Hispalense en San Juan de Dios.

Fuentes de la US han confirmado a Europa Press que "el contencioso ya se ha presentado" y que es el bufete Tornos Abogados, especializado en Derecho Administrativo y "uno de los más prestigiosos" del país, el que está asesorando a la institución en este asunto. El contencioso reclama la impugnación de una parte del acuerdo alcanzado en la Conferencia General de política universitaria, concretamente la relativa a la propuesta elevada por la Junta de Andalucía. Al tratarse la Conferencia de un órgano nacional, el recurso se ha presentado en la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo de la Audiencia Nacional.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, confirmaba en una comparecencia pública el pasado 7 de junio que se emprenderían acciones legales al entender que la Junta había "roto el principio de autonomía universitaria, que ha muerto". "La Junta ha faltado el respeto a la Universidad de Sevilla", espetaba Castro, que enmarcó la decisión en la búsqueda de "parar este desmán". Defendía que irían "hasta el final" con dos objetivos y como un "acto de responsabilidad": "defender a la Universidad de Sevilla, la más grande del territorio andaluz" y para preservar los derechos de los estudiantes, ya que "deben saber", en alusión a los que pudieran optar por San Juan de Dios para cursar estudios de Enfermería que la US, que el "control" sobre sus estudios --cumplimiento de horarios, materias y demás cuestiones-- es "mínimo" tras esta "deslegitimación y falta de respeto".

Miguel Ángel Castro lamentaba que es "la primera vez" que la Junta de Andalucía trasladaba a la Conferencia de Política Universitaria una oferta de plazas de nuevo ingreso diferente a la aprobada en los órganos competentes de las universidades, que son el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. En el caso concreto de San Juan de Dios, el Consejo de Gobierno del pasado mes de mayo aprobó por unanimidad de todos sus miembros no ofertar ni una plaza de nuevo ingreso en este centro e iniciar el proceso de desadscripción después de varios movimientos por parte de la citada institución que la US entendió como una "falta de confianza y de respecto académico".

Fuentes de la Hispalense han confirmado también que las partes --San Juan de Dios y la US-- han remitido a la Consejería un borrador de convenio de desadscripción. Los primeros movimientos se remontan a la recepción por parte de la US de un escrito en el que San Juan de Dios "nos expresa que por una decisión mercantil quieren desadscribirse. Ellos deciden irse y nos lo piden con carácter inmediato para que el próximo curso 2023/2024 estén desadscritos".

A continuación, el 22 de diciembre de 2022, "nos expresa" también por escrito que "no va a admitir nuevos alumnos para el primer curso de Grado en 2023/204", e incluso, posteriormente, rechazan participar en la Feria del Estudiante que organiza la US ya que "no quieren" estar en esta Universidad, relataba Miguel Ángel Castro.

Sin embargo, y tras todos estos acontecimientos "que están documentados", remarcaba el rector de la US, San Juan de Dios solicitaba dar un paso atrás en el proceso de desadscripción porque el proceso de unión a la otra Universidad con la que querían estar --la privada de Comillas-- "va más lento de lo que esperaban".

Pese a la "falta de confianza" demostrada y de "respeto académico", la US decidía entonces "con criterio, rigor y responsabilidad, atender la cuestión" pero con la condición de firmar un nuevo convenio de adscripción con una cláusula, un "compromiso de permanencia de cuatro más cuatro años". "Dijeron que no y entonces el Consejo de Gobierno de la Universidad votó por unanimidad otorgarles cero plazas en el primer curso de 2023/2024".

Con este contexto, el rector de la Hispalense aacusó a la Junta de llevar a la Conferencia de Política Universitaria, de la que forman parte el Ministerio de Universidad y las consejería de la materia de las comunidades autónomas, una propuesta de 75 plazas de nuevo ingreso, que fue aceptada. De manera "unilateral", el Gobierno andaluz "desoye a la US y atiende una petición de San Juan de Dios", según Castro. Todo este relato ha sido remitido a la citada Conferencia y ha servido al rector para dejar claro que "ante esta realidad que nos impone arbitrariamente la Junta de Andalucía, el control es mínimo sobre los estudiantes. La dificultad de tutelarlos es importante".