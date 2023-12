La US (Sevilla) propone a la Junta impartir tres grados, 21 másteres y cuatro doctorados nuevos entre 2025 y 2028

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado la programación académica para el periodo 2025 a 2028 en la que destacan tres nuevos grados, 21 títulos de másteres universitarios y cuatro programas de doctorado. La propuesta elevada al Consejo de Gobierno recogía tres grados, 21 másteres y once doctorados nuevos. Esta propuesta se remitirá a la Junta de Andalucía, que "valorará" la viabilidad de estos nuevos títulos y, una vez que se tenga la autorización administrativa, se procederá a sus aprobación definitiva y ejecución.

Asimismo, los miembros del máximo órgano de gestión de la US han informado favorablemente del presupuesto de la institución para 2024, que asciende a 625.558.635 euros, un 7,15% más que el del ejercicio anterior. La principal partida económica corresponde a los gastos de personal. Estos representan el 65% del total, un porcentaje "claramente insuficiente" para la dimensión de la Universidad de Sevilla, ha alertado la Hispalense.

La nueva oferta académica de la US se implantará a partir del curso 2025-2026. Será entonces cuando se oferte uno de los tres nuevos grados, el de Ingeniería Informática-Inteligencia Artificial. El programa proporcionará a los estudiantes una "sólida base teórica y práctica en algoritmos avanzados, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y otras disciplinas cruciales para el desarrollo de sistemas inteligentes".

Desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII) se fomentará la participación de los estudiantes en proyectos de investigación y colaboraciones con la empresa, brindando oportunidades prácticas que complementarán la formación académica, asegurando que la oferta académica se mantenga a la vanguardia de las tendencias y las necesidades del mercado, ha explicado la US en un comunicado de prensa.

El siguiente grado nuevo, el de Logopedia, comenzará en el curso 2026-2027 y se impartirá juntamente con la Universidad de Almería. Por último, el Grado en Ingeniería Informática-Ciberseguridad arrancará en el curso 2027-2028. Esta programación académica es fruto de la propuesta que previamente han realizado los centros de la Universidad de Sevilla, tomándose como criterios para realizar la selección la apuesta por títulos que potencien su internacionalización, títulos de carácter conjunto y títulos que permitan establecer enseñanzas duales.

Asimismo, se han incluido planes de estudios de "carácter estratégico para el conjunto del sistema universitario andaluz". "La US ha organizado su oferta teniendo en cuenta el nuevo escenario cambiante, ofreciendo unos títulos con los que busca dar respuesta a las necesidades de educación superior de la ciudadanía y liderar una oferta pública universitaria en Andalucía, planteada desde la calidad, el rigor y la colaboración en el espacio universitario andaluz, desde el ámbito de lo público", ha defendido la institución en su comunicado.

Otro de los puntos del orden del día del Consejo de Gobierno ha sido el presupuesto de la US para el año 2024, que asciende a 625.558.635 euros, de los que se estima una previsión de ingresos de 418.044.825 euros, procedentes del presupuesto de la Junta de Andalucía. El resto de la financiación procederá de recursos propios y otros fondos nacionales y de investigación.

En relación a la financiación por alumno, la gerente de la Universidad de Sevilla, Melania Rivers, ha manifestado que la Universidad de Sevilla es actualmente la quinta universidad andaluza en inversión por alumno. La principal partida económica corresponde a los gastos de personal. Estos representan el 65% del total del presupuesto, un porcentaje "claramente insuficiente" para la dimensión de la Universidad de Sevilla, según ha manifestado la gerente. En lo que se refiere a los gastos corrientes, representan el 10% del presupuesto.

El presupuesto también prevé una partida de 74.143.152 euros, un 11,85% del total, para alcanzar en sus edificios la máxima eficiencia energética y disminuir los impactos negativos sobre el medioambiente. No obstante, el presupuesto de la US "cumple" con la sostenibilidad financiera y mantiene una estabilidad presupuestaria. La gerente ha explicado al Consejo de Gobierno que se ha elaborado una presupuestación por objetivos, lo que significa que se ha realizado una "asignación racional y eficiente" de los recursos, basada en el Plan Estratégico de la US y en el programa de gobierno.

Entre los apartados destacados se encuentran el capítulo de investigación, reforzándose el Plan propio de investigación y transferencia, la biblioteca, los servicios generales de investigación, y los centros e institutos de investigación, esperando una captación fondos de casi 50 millones para 2024. En resumen, el presupuesto de la US para 2024, que tiene que ser aprobado por el Consejo Social, se ha elaborado al amparo de las normas legales, ajustado, equilibrado y comprometido con las necesidades de su comunidad universitaria y con la sociedad en general. "Da cobertura con solvencia a las tareas encomendadas a la institución: la enseñanza superior, la investigación, la transferencia de conocimiento y la difusión de la cultura y el deporte", ha apostillado la US.