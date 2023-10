La US (Sevilla) renueva con Cambridge el acuerdo que ha permitido a más de 1.000 estudiantes certificar su inglés

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha acordado con la Universidad de Cambridge ofrecer la certificación en inglés que ha permitido acreditar su nivel de inglés a más de 1.000 estudiantes durante los cuatro años de vida del convenio. La colaboración, que se renueva por cuatro años más, y que el rector de la US, Miguel Ángel Castro, espera "poder reeditar nuevamente a su finalización", permitirá a los estudiantes de la US acreditar certificados B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency, que podrán usar para la obtención de sus grados.

Además, el acuerdo oferta certificar el conocimiento de enseñanza de este idioma. El convenio "pone de relieve la relevancia" que para la Universidad de Sevilla tiene la formación y acreditación en lenguas modernas de la comunidad universitaria --alumnado, profesorado y personal de administración y servicios-- en el contexto de "una Europa multicultural", ha subrayado la Hispalense en una nota de prensa.

Y lo hace de la mano de la Universidad de Cambridge, reconocida por su implantación y prestigio y por su capacidad para expedir títulos que demuestren los conocimientos de la lengua inglesa conforme a lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. La US promoverá así la organización de cursos de formación para la preparación de exámenes a través de la red de Centros Examinadores Autorizados de la Universidad de Cambridge. Para ello, la universidad inglesa pondrá a disposición de la US el material y apoyo didáctico para la preparación de los exámenes.

"Esta renovación del convenio es muy importante porque significa acercar a todos lo estudiantes de esta universidad tan grande y prestigiosa las certificaciones de Cambridge, reconocidas en más de 150 países, lo que les abre muchas puertas por ejemplo para conocer el idioma, para becas, másteres o para conseguir un empleo. Esperamos seguir manteniendo esa buena sintonía", ha asegurado Marta Arnaiz, responsable de Cambridge en Andalucía occidental, Extremadura y Canarias.

Entre las pruebas que se ofertan cabe mencionar también el test multinivel Linguaskill, reconocido por la Asociación de Centros de Lengua de Enseñanza Superior (ACLES) y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), "muy utilizado" en el ámbito universitario como "prueba fidedigna" de que el nivel del inglés de los candidatos alcanza un mínimo de B1 de cara a la obtención del título de grado.

Este test que se utiliza especialmente para situaciones de urgencia, (como puede ser por motivos de viaje por el programa Erasmus) se podrá hacer por ordenador en la propia universidad, evalúa las cuatro destrezas de la lengua y aporta resultados en 48 horas en días laborables.