La US y Soltel crean la primera cátedra española especializada en Inteligencia Artificial y Derecho Público

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y Soltel, empresa del sector tecnológico y la Inteligencia Artificial (IA), han firmado un convenio para la creación de la Cátedra Soltel de Inteligencia Artificial y Derecho Público, la primera cátedra española de empresa dedicada específicamente a la relación entre la IA y el Derecho Público.

Según una nota de prensa emitida por la institución universitaria, la iniciativa tiene como finalidad establecer actuaciones que fomenten la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento en materias relacionadas con la IA y su aplicación en el Derecho Administrativo.

El convenio contempla la organización de congresos, encuentros y jornadas temáticas dedicadas al estudio de la regulación y los desafíos jurídicos que plantea la IA en el contexto de la Administración Pública. Asimismo, recoge la realización de programas de prácticas para estudiantes de la US en la empresa Soltel, el desarrollo de investigaciones conjuntas, la publicación de libros y la difusión y creación de espacios de debate interdisciplinario.

El CEO de Soltel, Julio Miguel Pérez López, ha subrayado durante la firma del convenio la importancia de este proyecto para "acercarse desde la empresa a la universidad y apoyarse en el conocimiento de alto nivel que esta ofrece".

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, Fernando Llano, ha resaltado la novedad de esta iniciativa ya que, según ha asegurado, "no existe ninguna cátedra de esta categoría y su creación supone una apuesta decidida por la investigación y la formación en IA, con el objetivo de preparar a los futuros letrados en el ámbito de la Inteligencia Artificial legal".

En este sentido, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha puesto en valor la importancia de esta alianza, que "dará frutos tanto a la universidad como a la Facultad de Derecho: esta cátedra tiene futuro y proyección y contribuirá al avance de la IA en el ámbito jurídico".

Soltel ha colaborado con la Universidad de Sevilla en el desarrollo diversas iniciativas, como la organización de la Semana de la Inteligencia Artificial, la realización de seminarios especializados y el Máster de Derecho y Ética de IA, que se ha iniciado en el presente curso académico 2025-2026 en colaboración con la Universidad de Granada y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).