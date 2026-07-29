La US, tercera entidad española y primera andaluza en financiación de Proyectos de Generación de Conocimiento

Foto de archivo en la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha alcanzado un "resultado histórico" en la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2025 de la Agencia Estatal de Investigación. De este modo, según la resolución provisional, la institución se ha situado como la tercera universidad española en captación de fondos, con una financiación total de 15.914.000 euros.

Según ha informado la Institución Académica en una nota de prensa, ha logrado "su mejor resultado" hasta la fecha, tanto en número de proyectos financiados con 109 como en financiación obtenida. En contexto, los proyectos se reparten entre casi 20 Escuelas y Facultades, varios departamentos de la US y centros como Cabimer o el Instituto de Biomedicina de Sevilla.

Al mismo tiempo, el avance ha supuesto mejorar una posición en el ranking nacional respecto a la convocatoria anterior. Asimismo, en el ámbito autonómico, la Universidad de Sevilla se mantiene como la primera universidad andaluza en captación de financiación en esta convocatoria.

Según refiere la US, la financiación conseguida permitirá "impulsar nuevas líneas de investigación, favorecer la transferencia de resultados a la sociedad y reforzar el papel de la Universidad de Sevilla como referente en innovación y desarrollo científico".