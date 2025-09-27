Ustea se moviliza en Sevilla en defensa de la educación pública y para reclamar mejoras

Ustea moviliza en Sevilla a la comunidad educativa en defensa de la educación pública y reclamar mejoras. - USTEA SEVILLA

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea se ha concentrado en Sevilla para reclamar una educación pública de calidad, denunciar la supresión de aulas y exigir mejoras laborales para el profesorado andaluz.

En la movilización también han participado miembros de la comunidad educativa, Fampa y partidos de la izquierda andaluza, han informado en una nota.

La protesta ha reunido en la Alameda de Hércules a unas 250 personas bajo el lema 'En defensa de la educación pública' en un contexto marcado por "los problemas del inicio de curso en Andalucía".

Tras la concentración, Ustea ha celebrado una asamblea con docentes con el objetivo de "abrir un proceso de escucha activa y dar continuidad a las movilizaciones".

Según el sindicato, el arranque del curso escolar "ha sido especialmente caótico para el profesorado y los equipos directivos andaluces". "Las nuevas instrucciones de horarios presentadas por la administración a bombo y platillo no han supuesto mejoras reales", han asegurado.

Al respecto, han indicado que "no se ha reducido la carga burocrática, no se ha aliviado la carga lectiva del profesorado ni se ha garantizado una mejor atención al alumnado".

El delegado de Ustea Enseñanza ha criticado que la educación pública en Andalucía "sufre problemas estructurales que requieren soluciones urgentes", entre los que ha señalado "la necesidad de reforzar las plantillas docentes en todos los niveles para garantizar una atención adecuada a la diversidad".

También ha apelado a la reducción de ratios en las aulas "masificadas que dificultan la enseñanza" y a la estabilización del profesorado interino que, según el sindicato, "no puede seguir siendo tratado como profesorado de usar y tirar".

Otro punto "clave" es la mejora de los recursos destinados al alumnado con necesidades específicas que "sigue sin estar bien atendido debido a la falta de profesionales estables", que, han apuntado, "son escasos, compartidos entre varios centros educativos y por lo tanto no pueden atender adecuadamente a este alumnado".

Otro de los ejes de la protesta ha sido la crítica a los recortes y la privatización. Ustea recuerda que "en los últimos años se han eliminado casi 3.000 aulas en la escuela pública, lo que ha supuesto la pérdida de cientos de puestos de trabajo, mientras la enseñanza concertada no ha sufrido recortes a pesar del descenso de natalidad".

Además, el sindicato advierte también del proceso de privatización de la Formación Profesional "con la entrada de empresas que ofertan plazas a precios inaccesibles para muchas familias" y reclama a la Consejería de Educación "una ampliación de la FP pública en Andalucía que garantice la igualdad de oportunidades".