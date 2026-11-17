El teniente de alcalde y responsable del Área de Gobierno de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García Martín, junto al delegado Sur Occidental de Clece, Ángel Fernández Fernández. - CLECE

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio de la ciudad de Sevilla han podido viajar a lugares elegidos por ellas mismas gracias a la realidad virtual. La actividad, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Sevilla y Clece, se ha celebrado en el Centro Social Municipal 'Hogar Virgen de los Reyes'.

Bajo el título 'El viaje continúa', la iniciativa ha permitido a las personas participantes "descubrir nuevos destinos, regresar a lugares vinculados a su historia personal y revivir recuerdos y experiencias". Acompañadas por sus auxiliares de ayuda a domicilio, han disfrutado de una actividad adaptada a sus necesidades y concebida como "un espacio para compartir, conversar y salir de la rutina".

En concreto, la iniciativa parte de las "ganas de descubrir, aprender y emocionarse permanecen a lo largo de toda la vida". Así, la realidad virtual se convierte en una herramienta "capaz de acercar a las personas mayores a destinos que, por razones de movilidad, salud o circunstancias personales, pueden resultar difíciles de visitar de manera presencial".

Por su parte, el teniente de alcalde y responsable del Área de Gobierno de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones y del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, José Luis García Martín, ha destacado el valor de este tipo de propuestas para "continuar mejorando la atención a las personas mayores".

"En Sevilla creemos que la edad nunca debe ser un límite para seguir disfrutando, descubriendo y cumpliendo sueños. Con iniciativas como 'El viaje continúa' queremos que nuestras personas mayores sigan siendo protagonistas, que puedan emocionarse, recuperar recuerdos y vivir nuevas experiencias", ha señalado García.

En esta línea, el teniente de alcalde ha concretado que "la tecnología debe estar al servicio de las personas y ayudarnos a ofrecer una atención cada vez más humana, cercana y adaptada a sus necesidades. Porque cuidar también significa acompañar, escuchar y contribuir a que cada etapa de la vida se viva con ilusión y calidad de vida".

Por su parte, el delegado Sur Occidental de Clece, Ángel Fernández Fernández, ha subrayado la importancia de acompañar la atención cotidiana con iniciativas "que favorezcan la participación y la conexión emocional".

"Cada destino elegido tiene detrás una historia, un recuerdo o un deseo. La realidad virtual nos permite acercar esas experiencias a las personas mayores, pero lo verdaderamente importante es todo lo que se genera alrededor del viaje, las conversaciones, los recuerdos compartidos y el acompañamiento de sus auxiliares", ha explicado Ángel Fernández.

En contexto, el encuentro ha comenzado con la bienvenida institucional de ambos representantes y ha continuado con las experiencias inmersivas, organizadas en dos sesiones a lo largo de la mañana.

La jornada se ha completado con la ponencia 'Envejecimiento activo en las personas mayores', impartida por el terapeuta ocupacional de Clece Carlos Martínez Tirado. Durante su intervención, Martínez ha abordado la importancia de mantenerse activo para conservar la autonomía, la salud y la calidad de vida. En este sentido, ha animado a las personas asistentes a "continuar participando en actividades, cuidar sus relaciones personales e incorporar a su día a día hábitos que contribuyan a ejercitar cuerpo y mente".

Con esta jornada, el Ayuntamiento de Sevilla y Clece han reforzado su colaboración en el desarrollo de propuestas que complementan la atención diaria y ponen a las personas mayores, sus historias, inquietudes y preferencias en el centro del Servicio de Ayuda a Domicilio.