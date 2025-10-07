Utrera (Sevilla) prevé que la zona azul funcione a finales de año con un importe mínimo de 40 céntimos

Archivo - El Ayuntamiento de Utrera ha anunciado a la empresa Setex como la adjudicataria de la zona azul. - EUROPA PRESS - Archivo

La empresa Setex ha sido la adjudicataria al presentar "una mejor oferta técnica" que Eyssa

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de Utrera (Sevilla) ha anunciado que ya se ha adjudicado en mesa de contratación el servicio de zona azul. Tras ello, se prevé que esté en funcionamiento a finales de año tras su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación. Del mismo modo, el importe mínimo será de 0,40 euros para media hora de estacionamiento.

Las empresas que se han presentado a la licitación son ocho y, además de cumplir con todos los requisitos específicos para el servicio, han tenido que aportar a la Administración un canon mínimo de 10.000 euros anuales, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Las empresas que se han presentado han sido Eyssa, con un canon de 193.510 euros; Setex, con uno de 193.000 euros; Iberpark, con 116.510 euros; Valoriza, con 100.000 euros; Dornier, con 90.000 euros; Aussa, con 70.000 euros; Indigo, con 36.705 euros y Sevilla Puerto, con 16.699 euros.

De entre todas, la empresa adjudicataria ha sido Setex, puesto que ha presentado "una mejor oferta técnica" que le ha supuesto obtener una mejor puntuación total frente a Eyssa, la otra compañía que ofrecía un canon similar.

Setex dispondrá de un plazo para presentar toda la documentación que solicite el Consistorio de Utrera y, una vez cumplimentado el trámite, se considerará la adjudicación "como definitiva".

El servicio no comenzará prestarse de manera inmediata, ya que es necesario que con anterioridad "se pinten los espacios que se han designado como zona azul" y que se instalen los parquímetros y señalizaciones".

El delegado de Movilidad, Félix Gómez, ha declarado que los problemas de aparcamiento en diversas zonas de Utrera han motivado que se ponga en marcha este servicio que "es el único que permite controlar que haya rotación en los estacionamientos" y el que facilita que "todo el mundo tenga oportunidad de acceder con su vehículo y encontrar un aparcamiento".

PRECIOS DE LA ZONA AZUL

El Ayuntamiento de Utrera ha comunicado que el importe mínimo será de 0,40 euros para media hora de estacionamiento, y a partir de entonces, el aumento será de aproximadamente 1,44 céntimos por cada minuto más que se sume al tiempo de estacionamiento hasta alcanzar el precio máximo de 1,70 euros establecido para el mayor tiempo de aparcamiento, fijado en dos horas.

Gómez ha afirmado que no han contemplado "nunca" una zona azul desde un "afán recaudatorio", sino para resolver un problema "que cada día tienen cientos de ciudadanos", motivo por el que los precios "son muy razonables".

Los precios de la Tarjeta de Residente serán de 50 euros para la tarjeta anual y deberán renovarse una vez vencido el plazo si se quiere continuar disponiendo de ella. Asimismo, el horario de zona azul será de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas, mientras que el estacionamiento será libre los sábados de 9,00 a 14,00 horas y las tardes de los sábados, los domingos y días festivos.

Las sanciones por haber excedido el tiempo de estacionamiento reflejado en el tique pueden pasar desde los tres euros hasta los cinco, en función de si la anulación de la denuncia se acomete pasadas las tres horas o no.

En el caso de las denuncias por carecer de tique, dentro de las tres horas siguientes a la propuesta de sanción se anula previo pago de siete euros y, desde las tres a las 24 horas, el importe para la anulación de la denuncia ascenderá a diez euros.

La Administración ha notificado que las vías que pasarán a ser zona azul son Alcalde Antonio Sousa, Sacramento, Las Mujeres, Álvarez Hazañas, Álvarez Quintero, avenida San Juan Bosco (desde la calle Virgen de Consolación hasta la Glorieta de Pío XII), La Corredera (desde la Plaza de Santa Ana hasta la calle Veracruz), Vía Marciala (desde la Plaza de Santa Ana hasta calle Lope Díaz), Molares (desde la avenida San Juan Bosco hasta la calle Juan Domínguez), avenida María Auxiliadora (desde la calle Virgen de Consolación, hasta la calle San Vicente), calle La Plaza, Ponce de León (desde la calle Perafán de Rivera hasta la calle Bohórquez), Ruiz Gijón, La Fuente Vieja, Plaza del Altozano, Plaza de la Constitución, Plaza Enrique de la Cuadra, Porche de Santa María y calle Sevilla (desde la calle Forcadell hasta la avenida María Auxiliadora).