Utrera (Sevilla) reclama el nuevo centro de salud y alerta de "derivaciones" a Valme que el SAS niega

UTRERA (SEVILLA), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Utrera (Sevilla), José María Villalobos, ha reclamado el nuevo centro de salud que ya pidió en 2018 y ha alertado de "derivaciones" de pacientes desde el Hospital Virgen del Rocío al Valme, lo que supone, según palabras del alcalde, que "no se han cumplido las promesas" realizadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hace un año, cuando Utrera encabezó una protesta para reclamar que los pacientes siguieran siendo atendidos en el Virgen del Rocío y no en Valme. El SAS ha negado que se estén produciendo tales derivaciones.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este martes, el regidor utrerano ha lamentado que "aquellos caramelos que nos dieron" hace un año tras las movilizaciones "no han llegado" e incluso, a su juicio, "ha empeorado la situación", ya que se estarían produciendo "derivaciones desde el Virgen del Rocío al Valme desde el propio hospital", ha apuntado. Igualmente, ha señalado que "no hay" consulta de Oncología, ni de Neumología, Reumatología, Endocrinología ni Resonancia Magnética, extremos que fueron comprometidos, según el alcalde, por la Junta.

Villalobos ha sostenido que la petición de un centro de salud en 2018 "no fue un capricho", ya que, según el alcalde, "faltan profesionales, las colas por las mañanas son tremendas y los retrasos de las citas médicas no son justificables". "Hace falta un nuevo centro de salud y no sabemos a qué se está esperando", ha apostillado en su comparecencia.

Por último, ha alertado de la "situación hospitalaria". "Conseguimos que la Junta parara el traslado de los pacientes del Virgen del Rocío a Valme", ha recordado el primer edil, que ha apuntado que la Administración se comprometió a que los pacientes tuvieran como "referencia" el Virgen del Rocío con la opción abierta de escoger o éste o el de Valme. "Ya hay derivaciones a Valme en las que no se está dando la opción de ir al Virgen del Rocío desde el propio hospital", ha criticado el alcalde.