Un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) gana 150.000 euros con el Rasca X10 de la ONCE

Jesús Tirado, vendedor de la ONCE en Dos Hermanas. - ONCE

DOS HERMANAS (SEVILLA), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de Dos Hermanas (Sevilla) ha ganado este fin de semana un premio de 150.000 euros, el mayor premio que ofrece el Rasca X10 de la ONCE. La suerte la ha repartido Jesús Tirado, vendedor de la ONCE desde el pasado mes marzo, en su punto de venta ubicado a la entrada del supermercado Día en el barrio nazareno de los Montesillos. "El hombre reaccionó con la cara descompuesta, pensaba que estaba bromeando, no he visto una cara así en mi vida", explica Tirado, que recuerda que "le di 20.000 abrazos y él reaccionó con una euforia grandísima".

Para jugar al Rasca X10, que cuesta dos euros, se deben descubrir las tres áreas de juego y si alguno de 'Tus Números' coincide con los 'Números Ganadores', se obtiene el premio correspondiente. Además, si alguno de 'Tus Números' coincide con algún número del área de 'Números Multiplicadores X2, X5 o X10', el premio logrado se multiplica por 2, 5 o 10, ha recordado la ONCE en una nota de prensa.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes 28 de noviembre un bote de 20 millones de euros. El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que se celebrará el próximo 1 de enero, pone en juego más de 51 millones de euros en premios, con 80 premios de 400.000 euros, 80 de 40.000 euros y otros 80 agraciados con 20.000 euros.