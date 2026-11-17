Archivo - Acto de los colectivos en la zona de Cortijo de Cuarto - ESPACIO VERDE CORTIJO DEL CUARTO - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto ha pedido a la Diputación de Sevilla "diálogo y compromiso" tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de anular la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) que reducía de 200 a 100 metros la franja de protección de espacios libres junto al dominio público marítimo-terrestre en terrenos de dos sectores urbanísticos del Cortijo del Cuarto.

De hecho, si bien han celebrado esta decisión al considerar que la construcción de 6.000 viviendas en este espacio, la mitad de ellas de carácter protegido, "carece de interés general" al llevarse a cabo "a costa de proteger espacios naturales", se han mostrado abiertos a mantener un encuentro para "identificar conjuntamente emplazamientos donde se pueda construir vivienda protegida, social y pública sin dañar el medio ambiente".

"Pedimos que las viviendas que se construyan con esta finalidad sean de alquiler asequible para las personas y familias con menos recursos, con titularidad pública permanente y garantías que impidan su venta o traspaso a manos privadas", han añadido.

En un comunicado, recogido por Europa Press, los vecinos lamentan que "haya tenido que ser la Justicia y no los poderes públicos los que defiendan el medioambiente".

"Esa ampliación de protección mediambiental permitirá un verdadero corredor verde que transitará junto al rio Guadaira hasta La Laguna de Fuente del Rey, puerta de entrada del Doñana", han incidido tras conocer la resolución judicial.

Por todo ello, han instado a la institución provincial a mantener un encuentro con la asociación para "preservar el Cortijo de Cuarto como un parque forestal" y "consolidar entre todos un pulmón verde para la ciudad de Sevilla".

En contexto, el TSJA ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y ha aseverado que es "incuestionable" que la reducción de 200 a 100 metros de la franja de protección establecida en esta modificación refiere una "rebaja" respecto del nivel de protección ambiental.

Es más, insta a la Junta de Andalucía a "explicar y acreditar plenamente qué motivos engarzados con el interés público justifican la decisión que adopta", una justificación que, a su juicio, "debe ser especialmente rigurosa y exigente por lo que implica de sacrificio de los valores ambientales".