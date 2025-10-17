Vecinos de Bellavista (Sevilla) se movilizan este sábado para exigir un Parque Forestal en el Cortijo del Cuarto

Archivo - Acto de los colectivos en la zona de Cortijo de Cuarto. Imagen de archivo. - ESPACIO VERDE CORTIJO DEL CUARTO - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto ha convocado una manifestación para este sábado, 18 de octubre, en el barrio de Bellavista, con el objetivo de exigir que el Cortijo del Cuarto sea declarado Parque Forestal, rechazando así el proyecto 'Quarto' impulsado por la Diputación de Sevilla.

Bajo los lemas 'No a Quarto' y 'Sí al Parque Forestal', la manifestación comenzará a las 11,30 horas y recorrerá la arteria principal del barrio, desde la Venta de Antequera hasta el Instituto Bellavista, situado al final de dicha avenida, según ha informado la organización convocante en una nota.

Una vez en el Instituto Bellavista, se procederá a la lectura del manifiesto elaborado conjuntamente por diversas asociaciones y entidades. La convocatoria cuenta con el respaldo de decenas de asociaciones, colectivos vecinales y grupos políticos.

El pasado 14 de enero, el pleno del Distrito Bellavista-La Palmera aprobó una moción promovida por más de 50 asociaciones y colectivos vecinales, en la que se proponía modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que las más de 150 hectáreas del Cortijo del Cuarto se destinen a la creación de un Parque Forestal. Esta iniciativa rechaza el proyecto urbanístico 'Quarto' promovido por la Diputación de Sevilla.

La moción fue aprobada sin ningún voto en contra. Según ha destacado la Asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto, este respaldo unánime refleja el amplio consenso ciudadano ante la amenaza que supone la construcción de 5.551 viviendas en el paraje. "Este desarrollo urbanístico destruiría inevitablemente este paraje natural clave para la ciudad, cuyos efectos directos perjudicarían la calidad de vida de la ciudadanía y eliminarían la oportunidad de contar con un gran parque en el sur de Sevilla, comparable al Parque del Alamillo en el norte", han señalado desde la asociación.

Asimismo, la entidad ha advertido que el proyecto 'Quarto' provocaría una "saturación" de la red viaria en la zona sur de la ciudad. A las viviendas previstas en el Cortijo del Cuarto se sumarían otras 10.000 en Pítamo, 3.500 en Isla Natura y cerca de 1.000 en los antiguos cuarteles. "Consideramos que la oferta inmobiliaria en Sevilla está actualmente más que cubierta", han apostillado.

Por último, la Asociación Espacio Verde ha remarcado que, ante la negativa de la Diputación a atender las demandas vecinales y su intención de seguir adelante con el proyecto, continuará movilizándose bajo los lemas 'No a Quarto' y 'Sí al Parque Forestal'.