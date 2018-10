Vecinos de El Coronil ocuparán este lunes una vivienda, cuya familia fue desalojada por no pagar la hipoteca

Actualizado 22/08/2011 7:55:03 CET

EL CORONIL (SEVILLA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), antiguo SOC, Diego Cañamero, ha anunciado que este lunes un grupo de vecinos de la barriada Las Malvinas, en el municipio sevillano de El Coronil, ocuparán de nuevo una vivienda de la que fue desalojada la familia propietaria por no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

En un comunicado, Cañamero ha indicado que Juan Carreño, un trabajador en paro con dos hijos, y su familia fueron desalojados "por la fuerza" de su vivienda por orden de una jueza de Utrera (Sevilla). "El objetivo de esta acción es devolverle la vivienda a su verdadero dueño, al que le es imposible pagar los retrasos de la hipoteca", ha explicado.

"No estamos pidiendo que no pague la vivienda sólo que le den facilidades para que la pueda pagar", ha afirmado el líder sindical, quien ha considerado que "no se puede tirar a una familia a la calle como si fuera una bolsa de basura. Si no hiciéramos nada ante esta inhumanidad, nos estaríamos convirtiendo en una caterva humana, observadora de las injusticias pero a la vez cómplice de la misma".

Cañamero, que ha precisado que la ocupación que los vecinos realizarán este lunes tendrá lugar a las 11,00 horas y que ésta ha sido fruto de una decisión tomada en una asamblea de vecinos celebrada este pasado viernes, ha insistido en que lo que se está pidiendo es solidaridad y, en caso de un nuevo desalojo, "unidad y resistencia". "Que los sueños de los pobres no dejen dormir a los ricos", concluye.