Vecinos de La Roda (Sevilla) exigen cubrir las bajas en el ambulatorio: ¿Quién va a vivir en un pueblo sin servicios?"

LA RODA DE ANDALUCIA (SEVILLA), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos se han concentrado este jueves, a las 12,00 horas, a las puertas del ambulatorio de La Roda de Andalucía (Sevilla) para reclamar que se cubran las bajas de los médicos que trabajan en este consultorio para que así el servicio funcione con normalidad.

En una protesta convocada por el Ayuntamiento de este municipio de la Sierra Sur, la alcaldesa Josefa Valverde, de Izquierda Unida, se ha preguntado "¿quién va a querer vivir en La Roda sin servicios?", aludiendo a que "nos quitaron el tren, nos quitaron los autobuses, porque el que tenemos no sirve absolutamente para nada, y ya cuando nos han tocado algo tan importante como es la salud, nos estamos despertando".

Fuentes del Área de Gestión Sanitaria de Osuna han explicado que la situación en La Roda viene derivada de que, de los tres médicos de Familia que le corresponden, "una doctora está de baja maternal, otra está al 50% de su jornada algunos días porque tiene que asistir a Rehabilitación" y el tercero de los facultativos está "actualmente activo al cien por cien".

Las mismas fuentes sanitarias consultadas por Europa Press han asegurado que "se prevé la incorporación de la doctora que está en Rehabilitación próximamente" y han manifestado que es "imposible cubrir las bajas puesto que no hay médicos en bolsa".

Valverde ha recordado que el pasado mes de enero La Roda hizo entrega de 1.500 firmas con las que se exigía a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que se restableciera la normalidad en el ambulatorio. "Este jueves he recibido la contestación a esas firmas. Están nerviosos. Se están dando cuenta de que La Roda se está despertando", ha sostenido.

"Me dicen que los médicos están malos... Si esto no es cerrar el ambulatorio poco a poco no sé", ha apuntado ante los vecinos que se han concentrado en el ambulatorio, donde a las 18,00 horas de este jueves, volverá a repertirse la protesta. Igualmente, la alcaldesa ha criticado las acusaciones de que "estoy haciendo una utilización política" de la situación del ambulatorio.

"A mí lo que me importa es mi pueblo y estamos hablando de servicios necesarios. ¿Quién va a querer vivir en un pueblo sin servicios. Si seguimos perdiendo, La Roda se va a quedar vacía", ha sentenciado después de recordar que en la legislatura del PSOE en la Junta con IU también se hicieron manifestaciones en este pueblo para reclamar "médico 24 horas".