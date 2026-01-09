Una veintena de artistas participan en el segundo Concurso de Canción Andaluza de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Participantes del segundo Concurso de Canción Andaluza de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Una veintena de artistas participarán en las semifinales del II Concurso de Canción Andaluza de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que se organiza desde la Delegación de Cultura en colaboración con la Peña Flamenca La Soleá de Alcalá, tras ser seleccionados en la primera fase del mismo, y tras recibir hasta 30 solicitudes de inscripción.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha dado a conocer los resultados de inscripción de este certamen que se desarrolla con el objetivo de "la puesta en valor de nuestra identidad a través de la música". Así lo ha explicado en una nota el delegado de Cultura e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, al resaltar la buena acogida del concurso que ha recibido solicitudes de artistas no sólo de distintas provincias de Andalucía, sino también de otros puntos del estado.

Las semifinales tendrán lugar los días 16 y 17 de enero, a las 21,00 horas, en la sede de la Peña Flamenca La Soleá. La entrada será libre y gratuita. Por último, la final, en la que participarán los ocho artistas seleccionados, que se celebrará el domingo 1 de febrero, a las 12,00 horas, en el Teatro Gutiérrez de Alba. El acceso será gratuito, con invitaciones a recoger enla Casa de la Cultura y en la web de entradas del Ayuntamiento, entradas.alcaladeguadaira.es.

Asimismo, Rivas ha destacado que "tras el éxito de la primera edición, este certamen vuelve a poner en valor la identidad cultural musical a través de la música, posicionando a Alcalá de Guadaíra como una referencia también en el panorama andaluz de la copla y la canción andaluza".

La cuantía de los premios será la siguiente: 2000 euros para el primer premios, mil euros para el segundo clasificado, 700 euros para el tercero y cien euros para cada uno de los restantes cinco finalistas. La entrega de los mismos se hará al término de la final. El listado de los semifinalistas se puede consultar en la sede electrónica de la web municipal alcaladeguadaira.es.