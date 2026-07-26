La Velada del Año en Sevilla: música y boxeo entre creadores de contenido en la zona cero del streaming

Uno de los combates de boxeo entre creadores de contenido dentro de la Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, en el estadio de la Cartuja - LA VELADA DEL AÑO

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Velada del Año, evento organizado por Ibai Llanos, llenaba en la noche de este sábado el estadio de la Cartuja con más de 80.000 espectadores, y lo hacía "sin bajar ni un grado la temperatura: muchísimo boxeo entre creadores de contenido, un cartel musical con nivel altísimo y momentos que pasarán a formar parte de la historia de esta gran cita anual".

Fabiana Sevillano llegaba al ring rodeada de 48 músicos sevillanos, de la agrupación Nuestra Señora de los Reyes, con su célebre 'El Galileo', para arrancar la tarde por todo lo alto, en un combate ante La Parce que se decidió lo más ajustado posible: 3 a 2, con el juez montenegrino rompiendo el empate a favor de esta última, tal como informa la organización en un comunicado.

Clersss, que hacía su entrada acompañada de la cantante Metrika, no encontraba la misma fortuna frente a Natalia MX: con una pelea "igualada de principio a fin", pero la mexicana "lanzaba más y mejor", y se llevaría un 5-0 sin opción para su rival.

El tercer duelo traía el pique más subido de tono de toda la jornada. Edu Aguirre entraba al cuadrilátero con un vídeo de Cristiano Ronaldo "que ponía a La Cartuja en pie" recordando la final del Mundial ante Argentina, y Gastón Edul intentaba frenarle "a base de golpear y abrazar". No obstante, el periodista español se llevaría una decisión dividida de 4-1, con el juez argentino como único voto para su compatriota.

Marta Díaz y Tatiana Kaer harían su entrada montadas en carroza, y era Marta fue quien acabaría levantando el brazo por decisión dividida (4-1), con el árbitro mexicano como única voz en contra de la decisión de sus compañeros; su hermano Alphasniper era el encargado de colocarle el cinturón.

Gero Arias, por su parte, resolvería el quinto duelo por la vía rápida: tumbaba a ByViruzz "con un golpe certero" en el primer asalto que marcaría todo lo que vino después, y aunque el español resistiría hasta el final, ya no tuvo nada que hacer: 5-0, para el argentino.

Alondrissa entreba al sexto combate de la mano de su compatriota Eladio Carrión, una de las grandes sorpresas de la noche. Enfrente, Angie Velasco imponía su coraje y su boxeo para llevarse un 5-0, mientras que en séptimo duelo, Lit Killah --escoltado en su entrada por Tiago PZK-- no encontraba rival. Kidd Keo se dejaría el alma en el último asalto, pero el rapero argentino se terminaría llevando el cinturón por decisión unánime.

El octavo combate quedaba marcado antes incluso de que sonara la campana. RoRo firmab, subida a un dragón junto a Pablo, la entrada más espectacular que se recuerda en La Velada, con su vestuario ardiendo como parte del propio espectáculo. Sobre el ring, cerraba por fin la cuenta pendiente con Samy Rivers --tras la polémica de los cascos que arrastraban--, también con unánime decisión (5-0).

YoSoyPlex, que aparecía montado en un carruaje y se fundía en un beso con su pareja, la cantante Aitana, antes de subir al ring, cerraba una preparación espartana con otro 5-0 incontestable ante Fernanfloo, controlando cada asalto sin dar opción a su rival, como destaca el comunicado.

El arranque musical corría a cargo de Juanes, antes de que llegara el turno de Anuel AA, que volvía a La Velada después de su paso por el Bernabéu en La Velada del Año IV. Bad Gyal y Yandel se encargarían de poner a bailar al público con un espectáculo por todo lo alto sobre el escenario, y ya para cerrar, Lucho RK y La Pantera pondrían el broche final a la noche musical.

La Velada también tendría un hueco para mirar más allá del ring: un llamamiento a la solidaridad con las víctimas del terremoto de Venezuela y de los incendios en España, invitando al público del estadio y a los millones que seguían el show desde casa a colaborar con ambas causas.