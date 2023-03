Villalobos defiende 20 años de "municipalismo activo" y los 1.000 millones extras de inversión la provincia de Sevilla

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido este martes sus 20 años de "firme municipalimo activo", de "reivindicación y defensa" de la provincia, en los que la provincia ha sufrido una "profunda transformación" gracias a 1.000 millones de euros invertidos gracias a los planes extraordinarios de inversión.

En un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlantic Copper, Villalobos, que ha sido presentado por el secretario provincial del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, el mandatario provincial ha desgranado las dos décadas de trabajo en las que la provincia sevillana han dado un "importantísimo salto" y sufrido una "profunda transformación".

En su presentación, Fernández ha subrayado que "Rodríguez Villalobos se ha ganado el respeto de todos" desde la búsqueda del "consenso" y siendo "un hombre moderado y decente, que no ha tenido ni un problema con la Justicia". Para el secretario general de los socialistas sevillanos y alcalde de La Rinconada, el presidente de la Diputación ha trabajado de manera "incansable" para que ser de pueblo "dejara de ser sinónimo de cateto". "Donde esté Fernando Rodríguez Villalobos está el municipalismo con mayúsculas", ha sentenciado.

Rodríguez Villalobos, que ha hecho una defensa del "orgullo" de ser de pueblo y que se ha definido como una "persona normalita", ha señalado que las políticas municipalistas desplegadas durante su mandato se han basado en tres pilares. El primero de ellos, el económico. De los 200 millones de euros de deuda de 2004, cuando accedió a la Presidencia, a los 1.000 millones de euros "extras" invertidos en la provincia con los planes Supera, Contigo, Actúa y el superávit disponible una vez cerrado realizada la liquidación del ejercicio presupuestario de 2022, que se situará en los 150 millones.

Éste es el balance económico esgrimido por Rodríguez Villalobos, que ha recordado que "hubo un tiempo en el que era normal y habitual que las administraciones pidieran prestado a los bancos para sus inversiones". Frente a aquella situación y los "corsés" presupuestarios con motivo de la crisis de 2008, el presidente de la Diputación hispalense ha subrayado los "cero euros de deuda" actuales.

El segundo de los pilares que ha destacado es el social. "Porque si los servicios básicos ya estaban encarrilados cuando llegué a la Presidencia, estos últimos casi veinte años se han caracterizado por la ampliación de las coberturas sociales en todos los municipios sevillanos. Ése ha sido el sello progresista que la Diputación ha reafirmado en estos años en los que, como viene siendo desde 1979, el PSOE ha estado al frente del gobierno provincial".

Por último, Rodríguez Villalobos ha puesto el énfasis en las inversiones, que "han vertebrado el caudal de ilusión municipalista de la Diputación en estos años". "Hasta 2014, la entidad provincial tenía los ya extintos planes provinciales de inversión y, con suerte, algún que otro programa extraordinario", ha rememorado. La llegada del Supera supuso "un verdadero punto de inflexión, aunque todavía tuvimos que padecer el férreo corsé de aquellas inversiones financieramente sostenibles que nos exigía Montoro desde Moncloa", ha puntualizado.

No obstante, "detrás de cualquier crisis siempre se abre una oportunidad", y con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la Diputación puso en marcha los planes Contigo y Actúa, "con los que, desde 2021, venimos poniendo a disposición de los ayuntamientos sevillanos un total de 470 millones de euros en programas de infraestructuras, servicios municipales, empleo y apoyo empresarial".

Rodríguez Villalobos ha sostenido que su "municipalismo activo" lo ha ejercido desde un "absoluto y total respeto a la autonomía municipal, porque no ha sido la Diputación la que ha decidido los programas e iniciativas. Hemos escuchado a los alcaldes y a los concejales para articular los distintos programas que contienen esos planes. Y a partir de ahí han sido los ayuntamientos, en sus plenarios, los que han aprobado finalmente qué obras e iniciativas de empleo y apoyo empresarial ponían en marcha".

El presidente de la Diputación ha esgrimido que "hoy, mi mayor riqueza, es precisamente la de haber podido servir a los alcaldes de la provincia", especialmente a los pueblos más pequeños, en los que hemos practicado siempre, activamente, la discriminación positiva. Esto ha sido posible por la "generosidad, la solidaridad y la apuesta por el equilibrio y la cohesión territorial de alcaldes como el de Dos Hermanas, el de Utrera, el de La

Rinconada, el de Mairena del Aljarafe o la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra". Una "solidaridad interterritorial" de la que la Diputación "ha abusado, en el buen sentido de la palabra" para "mimar" y "transferir recursos allí donde más falta hacían".

En cuanto a los retos de futuro, Rodríguez Villalobos ha apuntado a la digitalización y la sostenibilidad, con la sociedad Inpro como bastión para poder dar el salto tecnológico en las corporaciones locales, y ha remarcado que "no me puede decir nadie" que no se haya ejercido desde la Diputación, que gobierna el PSOE con mayoría absoluta, la "plena inclusión" de todos los grupos políticos, "sea cual sea su número de diputados".

Por último, el presidente de la Diputación ha agradecido el cariño recibido durante sus 20 años de mandato. "Lo he dado todo y sé que tengo vuestro cariño. Al que venga, tratadlo bien. Recambio va a haber y es buen recambio", ha apostillado.