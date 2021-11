Villalobos ve a Espadas "consolidado" tras el congreso regional del PSOE-A y está para lo que "el partido señale"

"Hay tantos compañeros con valía que no echaríamos de menos que yo fuera o no fuera presidente", enfatiza

El presidente de la Diputación de Sevilla y del PSOE provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha considerado este martes que el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha quedado "legitimado, consolidado y reforzado" tras el XIV Congreso Regional de los socialistas andaluces, exponiendo de cara al congreso provincial del PSOE sevillano que está a disposición de "lo que la dirección del partido señale". "Hay tantos compañeros con valía que no echaríamos de menos que yo fuera o no fuera presidente", ha dicho respecto al futuro nuevo organigrama del PSOE de Sevilla.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha defendido que el PSOE andaluz ha salido "fortalecido" de su XIV Congreso Regional, celebrado este pasado fin de semana en Torremolinos (Málaga), un cónclave en el que la nueva comisión ejecutiva regional del partido pergeñada por Juan Espadas como secretario general del mismo ha cosechado un respaldo del 84 por ciento de los delegados socialistas participantes.

EL "APOYO" A LA NUEVA EJECUTIVA

Tras este cónclave, según Villalobos, el alcalde de Sevilla y actual secretario general del PSOE andaluz y además candidato socialista a la Presidencia de la Junta "queda legitimado, consolidado y reforzado", pues un apoyo del 84 por ciento a su propuesta de nueva ejecutiva regional "es un respaldo muy mayoritario".

La nueva comisión ejecutiva regional, a su entender, refleja "el talante integrador" de Espadas, quien "ya ha demostrado en tareas institucionales que es un hombre conciliador, que llega a entendimientos con otras fuerzas políticas".

EL CONGRESO PROVINCIAL

De cara al congreso provincial que afronta el PSOE de Sevilla el próximo 19 de diciembre, al que concurren las precandidaturas del alcalde de La Rinconada, Javier Fernández; y de la exdelegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar; tras no optar Verónica Pérez a revalidar la Secretaría General y ser integrada en la nueva comisión ejecutiva regional, Villalobos ha defendido que él siempre se ha "llevado bien con todas las sensibilidades" del PSOE sevillano.

"No soy un militante áspero, que no se adapte a los nuevos tiempos", ha manifestado señalando que "siempre ha sido" un afiliado "moldeable". En ese sentido, ha expuesto que para el nuevo proyecto político que emane del congreso provincial del 19 de diciembre él está "para lo que la dirección del partido señale".

"Hay tantos compañeros con valía que no echaríamos de menos que yo fuera o no fuera presidente" del partido, ha dicho respecto a si revalidará o no la Presidencia del PSOE de Sevilla en el nuevo organigrama provincial.