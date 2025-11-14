Villanueva del Río y Minas (Sevilla) presenta su programación navideña para los fines de semana de diciembre

El alcalde de Villanueva del Río y Minas, Miguel Ángel Barrios, y el chef Daniel del Toro, en la presentación del amplio programa de fiestas de cara a la Navidad, en un acto en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación su amplio programa de fiestas de cara a la Navidad para los fines de semana de diciembre. En el acto han estado presente el alcalde, Miguel Ángel Barrios, y la concejala de Festejos, María del Carmen García, y el chef Dani del Toro. Además, también se ha proyectado un vídeo de la cantante Marta Santos, quien por estar de promoción no pudo asistir presencialmente.

En este sentido, el chef será partícipe de la campaña de promoción del comercio y producto local que ha preparado el Consistorio, además del 'showcooking' que hay previsto para el día 6 de diciembre en el mercado municipal con la sommelier Mónica Rosón. Marta Santos, por su parte, actuará el 20 de diciembre en el Teatro Cine San Fernando, informa la Diputación en una nota de prensa.

La programación se completa con una amplia y variada oferta de actividades dirigidas fundamentalmente a los menores del municipio en torno a los Reyes, como su ya consolidada presentación y paseo a camellos de los representantes de Sus Majestades, música, deporte, teatro infantil y la Cabalgata de Reyes Magos.

Asimismo, se podrá disfrutar del belén del alumnado de Dinamización Infantil, de migas, chocolatada y zambomba, además del Cartero Real.