Virginia Pérez defiende que la "evaluación" del hospital militar es "el primer paso" y acusa al PSOE de cinismo

Publicado 12/02/2019 19:59:32 CET

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras criticar la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, el "cambio radical de opinión del Gobierno andaluz de derechas" respecto a la apertura del antiguo hospital militar Vigil de Quiñones, cedido unos 15 años por el Estado a la Junta y desde entonces en desuso, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha defendido que "la evaluación" aludida por el nuevo Gobierno andaluz respecto al estado del recinto "es el primer paso, indispensable, para poder abrir un hospital que el propio PSOE ha dejado morir durante 15 años".

Ante las críticas de la dirigente socialista, Virginia Pérez ha avisado de que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "no ha afirmado en ningún caso" que el nuevo gobierno andaluz descarte la reapertura del antiguo hospital militar, una demanda histórica en Sevilla y además un compromiso político del PP. "Más aún, es que ha demostrado el mayor ejercicio de responsabilidad. Y es que, tras el absoluto abandono de este hospital, lo primero que hay que hacer es un estudio previo para analizar la situación y la viabilidad de su recuperación", ha indicado la presidenta del PP sevillano, respecto al compromiso del consejero de Salud de "evaluar" el futuro del citado edificio.

"Lamentablemente, con la actitud de Verónica Pérez se ha vuelto a mostrar la diferencia entre el PP y el PSOE: Mientras el PSOE pretende gestionar las administraciones con falsas promesas y titulares mediáticos sin importarle en absoluto los problemas de los sevillanos, el PP gestiona con responsabilidad y eficacia porque lo más importante es alcanzar nuestro objetivo que en este caso no es otro que garantizar una sanidad de calidad para los sevillanos", ha defendido la presidenta del PP de Sevilla, aseverando que tanto Manuel Chaves, como José Antonio Griñán y Susana Díaz "han participado no solo del abandono de este hospital, sino que además han enterrado millones de euros en este edificio mientras la provincia de Sevilla sigue a la cola del ratio de camas por habitantes".

"Han pasado 15 años y Verónica Pérez no solo no ha levantado la voz para defender la sanidad sevillana, sino que incluso ha justificado el abandono del hospital militar sólo por defender a su partido. Por ello, las declaraciones hoy de la secretaria general no solo son un auténtico ejercicio de cinismo, sino que demuestran su absoluto irresponsabilidad como representante público, puesto que ella sabe que un proyecto de esa envergadura pasa de manera irremediable por un auténtico estudio de viabilidad para volver a ponerlo en marcha".

Virginia Pérez ha reclamado así "responsabilidad" a Verónica Pérez, puesto que "la evaluación que ha confirmado el Consejero es el primer paso, indispensable, para poder abrir un hospital que el propio PSOE, su partido, ha dejado morir durante los últimos 15 años sin que ella levantara la voz para denunciarlo y defender a la sanidad sevillana".