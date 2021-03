Virginia Pérez: “No soy un títere ni necesito padrino. Llevo años cosiendo al PP de Sevilla y Ávila quiere ser senador"

"Ya se han convocado congresos en Málaga, Granada y Córdoba. La pandemia afecta a las ocho provincias y no solo a Sevilla"

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actual presidenta del PP de Sevilla y candidata a revalidar el cargo, Virginia Pérez, ha dejado claro este miércoles que no es "un títere o un pelele de nadie" ni tiene "padrino", al ser cuestionada sobre si es la candidata de la dirección nacional del partido, y ha subrayado que es "la candidata de las bases que lleva años intentando coser ese partido" y que ha contado su proyecto "a quien ha querido escuchar".

"Tengo un curso de costuras de 300.000 horas", ha ironizado Pérez en una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que el otro candidato a la presidencia provincial del PP y alcalde de Carmona, Juan Ávila, "lo que quiere es ser senador". Tras insistir en que la dirección nacional del partido no ha planteado al alcalde de Tomares, José Luis Sanz, como una tercera vía de consenso, ha relatado cómo llamó a Ávila y le dijo que él "lo que quiere es ser senador". "Le deseé suerte y lo mejor para el PP, que es que yo gane porque yo sí quiero ser presidenta", ha dicho, tras añadir que un "gesto de cariño" de Ávuila hubiera sido que él se hubiera puesto en contacto con ella.

"Hace meses que decidí que me iba a volver a presentar, lo comuniqué y recibí el beneplácito para hacerlo", incide, tras señalar que, en el marco del mandato nacional, la junta directiva provincial es la competente para convocar el congreso. Así, recuerda que en la junta directiva regional el presidente andaluz del partido y presidente de la Junta, Juanma Moreno, "explicó el mandato del PP respecto a los congresos provinciales y se expresó bien diciendo que entendía que no era el momento pero que se podían hacer". Pérez recuerda que ya se han convocado tres: el de Málaga, Granada y Córdoba, de los que los dos primeros ya se han celebrado. "Entiendo que la pandemia afecta a las ocho provincias y no solo a Sevilla", apostilla.

En este marco, la actual presidenta provincial espera que del congreso salga un PP "fuerte". "No soy nada pesimista. Creo que es mucho mejor partir de la base de construir un proyecto y no de destruir un partido, pero eso lo tiene que hacer cada uno como considere oportuno con su proyecto", añade.

Pérez pone en valor su "proyecto de consenso" iniciado al comienzo de su mandato con "la integración de dos sectores y se construyó un PP único que ha ido acordando y sacando adelante casi todos los acuerdos por unanimidad". En su opinión, "el ruido no tiene que afectar al contenido y al fondo. Son momentos puntuales y después se vuelve a la normalidad. Tengo un curso de costuras de 300.000 horas".

CRÍTICAS DE ÁVILA

Preguntada por las críticas realizadas por Ávila al proceso, Pérez señala que éste "podría haber participado en la junta directiva donde se alcanzan acuerdos, a ver consensuado comité organizador del congreso o recusarlo antes y no el día después de proclamarse las candidaturas". "Son siete miembros de ese comité y el acuerdo se adopta entre los siete. A partir de ahí, decir que tengo muchos amigos, espero que no me los recuse a todos", sentencia.

Respecto a la representación de las candidaturas en el comité organizador, señala que eso ha de responderlo el propio comité, recordando que de esos asuntos "se hablan en las juntas directivas y no participaron"; mientras que sobre la opción de que voten todos los afiliados, aunque no tengan las cuotas al día, Pérez advierte de que "en Granada hicieron un acuerdo en mitad del procedimiento para que sí pudieran votar sin necesidad de estar al corriente de cuotas y está en los tribunales". "Como no se puede hacer, es incoherente hasta plantear que puedan votar los que no están al corriente. Lo que no se puede no se puede", concluye.

LA GESTIÓN DEL PP Y EL CANDIDATO A ALCALDE HISPALENSE

Igualmente, ha sido preguntada sobre la opción de que Sanz sea candidato a la Alcaldía de Sevilla, ante lo que Pérez ha insistido en que "es una cuestión que no toca y que no corresponde a la dirección provincial". "Yo no puse a Beltrán Pérez como candidato, sino el entonces presidente nacional, Mariano Rajoy. Mi competencia es de los municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque evidentemente trataré de que me escuchen y que haya el mejor candidato", añade.

Asimismo, Pérez ha sido cuestionada sobre la gestión del PP y sobre la responsabilidad de Moreno. "El presidente de la Junta no ha hecho nada mal. Él está gobernando y lo está haciendo muy bien en una situación francamente mala. No está en estas cosas. Las funciones del PP en Andalucía las tiene delegadas en el secretario general o de Organización", agrega, matizando que "puede ser que alguien se haya podido equivocar, probablemente", aunque no ha querido dar nombres.

Por último, Pérez ha respondido a las preguntas relativas al cese "por falta de confianza" por parte del alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, afín a Ávila, de dos de sus delegados municipales, Álvaro Aranda y Eloy Tarno --pareja además de la actual presidenta provincial--, por apoyar a Pérez. "No tengo nada que decir. Yo ya me espero cualquier cosa. Hay unas declaraciones de Enamorado que da una rueda y explica literalmente lo que está haciendo. Es un alcalde, ha tomado una decisión y se ha podido equivocar. Es persona. Me da mucha pena lo que está haciendo", afirma.