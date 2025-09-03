El Viso del Alcor (Sevilla) convoca el certamen nacional de pintura 'Juan Roldán', con 5.000 euros en premios

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, a través de su Delegación de Cultura, convoca el certamen nacional de pintura 'Juan Roldán', que con este nuevo impulso por parte del Consistorio celebra su décima edición. "El objetivo es seguir apostando por la cultura en el municipio y que pintores de toda España puedan concurrir al mismo", ha señalado el alcalde visueño, Gabriel Antonio Santos.

"Desde 2002 hasta 2008, el Ayuntamiento había venido organizando este certamen, que lleva el nombre de Juan Roldán, pintor nacido en El Viso e Hijo Predilecto de la localidad desde 2001", explica Santos en un comunicado. "En estos años, ha tenido una repercusión importante en la cultura local y se han realizado exposiciones, tanto colectivas de los finalistas como individuales de los pintores premiados, con gran asistencia de personas aficionadas y de artistas, de ámbito provincial y regional".

"Tras un largo periodo inactivo, el año pasado se retomaba por parte de la Delegación municipal de Cultura esta convocatoria, que celebrará este año su décima edición manteniendo una de sus características más importantes: que todas las personas participantes tengan libertad temática en sus obras y que puedan aplicar las técnicas o procedimientos para su realización que deseen, así como que la obra se inscriba en la corriente estética del gusto de cada artista", explica el alcalde, quien resalta también que "se otorgan premios al primer y segundo ganador, dotados de 3.500 y 1.500 euros respectivamente.

El certamen es de ámbito nacional e internacional y pueden concurrir artistas de nacionalidad española o extrajera, mayores de 18 años, con una sola obra por participante. Obras que tendrán que ser originales y no premiadas anteriormente, con un formato que no exceda de los 150 centímetros, ni inferior a los 40 centímetros por cada lado.

Si la obra se compone de varios formatos, la suma de todas las partes no excederá de dichas medidas. El plazo de presentación telemática de obra está abierto hasta el próximo 5 de octubre. Para la selección inicial de las obras, cada artista participante remitirá una instancia general al registro electrónico del Ayuntamiento a través de su sede electrónica.

El plazo de comunicación a las personas cuya obra haya sido seleccionada será hasta el 20 de octubre. Una vez reunido el jurado y realizada la selección de obras para la exposición, se abrirá el plazo de comunicación con los artistas seleccionados para que presenten físicamente sus obras en las oficinas del Registro Municipal del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

Las obras presentadas y admitidas por el jurado conformarán una exposición, que tendrá lugar en el mes de enero de 2026 en la Sala de Exposiciones Manuel Jesús Belloso León, del Centro Cultural Convento del Corpus Christi. El fallo se hará público el día 12 de diciembre de ese año y el acto de entrega de los premios a las obras ganadoras tendrá lugar el 19 de diciembre.