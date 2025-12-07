El Viso del Alcor (Sevilla) muestra su "profundo rechazo" y "dolor" ante el posible crimen machista en el municipio

Archivo - Ayuntamiento de El Viso del Alcor. - AYUNTAMIENTO EL VISO DEL ALCOR - Archivo

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Viso del Alcor, Gabriel Santos Bonilla, ha expresado este domingo en declaraciones a Europa Press su "frontal rechazo" y el "dolor" del municipio tras el hallazgo este sábado del cadáver de una mujer de 30 años en una vivienda de la localidad, en un caso que se encuentra bajo investigación como posible crimen machista.

Tras guardar un minuto de silencio frente al Ayuntamiento a las 12,00 horas de la presente jornada, el alcalde ha informado de que el municipio ha decretado tres días de luto oficial. Además, se ha decidido suspender el tradicional concurso de Hogueritas previsto para este domingo, como muestra de respeto por los hechos.

El primer edil ha indicado que la víctima no era originaria del municipio, aunque estaba empadronada, y llevaba poco tiempo residiendo en la localidad.

Asimismo, ha informado de que, tal y como adelantaba la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, no constaban denuncias previas que indicaran riesgo en este caso.

Cabe enmarcar que el suceso se dio a conocer en la pasada jornada, cuando la Subdelegación del Gobierno en Sevilla advirtió de que la Guardia Civil investigaba como posible crimen machista el hallazgo del cadáver la mujer en el mencionado municipio tras un aviso por un incendio.

Asimismo, se ha procedido a la detención en relación con los hechos de un hombre de 35 años con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental.

Los agentes del Instituto Armado localizaron el cadáver de la mujer tras un aviso por incendio en una vivienda de El Viso del Alcor y la víctima presentaba "signos compatibles con violencia por arma blanca".

La autopsia determinará la causa exacta del fallecimiento y si ha sido causada por agresión con arma blanca o por el incendio registrado en la vivienda.

Cabe destacar que, según la Subdelegación, la víctima no se encontraba inscrita en el sistema Viogen, mientras que el agresor sí figuraba en él pero por una relación anterior con otra mujer.