Vithas Aula Salud Colegios retoma la formación en hábitos saludables en niños y adolescentes en Sevilla

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha retomado su programa formativo Vithas Aula Salud Colegios, un programa educativo impartido por profesionales del grupo que busca formar a niños y adolescentes en autocuidado en salud, hábitos de vida saludables y primeros auxilios.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, los profesores, jefes de estudio, directores o los responsables de las AMPA que lo deseen ya pueden solicitar la organización de un taller en su centro educativo rellenando un formulario online.

A continuación, el equipo de Comunicación del hospital Vithas más cercano al colegio o instituto que ha hecho la solicitud contactará con la persona que lo ha enviado para coordinar tema, fecha y lugar de celebración de la jornada. Desde el pasado enero, cuando se inició este programa, y hasta septiembre, 101 médicos, personal de enfermería y otros profesionales de Vithas han impartido 87 charlas en 71 centros, a los que han asistido 6.447 alumnos, según ha señalado el Hospital.

En el caso de Vithas Sevilla se han llevado a cabo dos encuentros destinados a jóvenes estudiantes de formación profesional y a estudiantes de educación secundaria, un total de 140 alumnos y alumnas. "Un éxito de convocatoria que demuestra el interés que ha despertado la iniciativa desde que se puso en marcha a principios de año y que cualquier tema relacionado con la salud despierta interés también en el entorno educativo", ha señalado la organización. En los talleres que se han impartido hasta septiembre, los temas más habituales han sido técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), desarrollo corporal y sexual, salud mental y emocional y alimentación saludable y obesidad, si bien Vithas Aula Salud Colegios es "un programa flexible en el que los responsables de los centros educativos pueden plantear qué tipo de temática quieren abordar".

El denominador común es que los profesionales de Vithas diseñan "talleres interactivos, amenos y adaptados a las diferentes edades y necesidades de los estudiantes de diferentes grados formativos". Vithas Aula Salud Colegios está dirigido a alumnos desde educación infantil hasta bachillerato y formación profesional.

Además, Vithas continuó "formando a la sociedad en hábitos saludables y promoviendo el autocuidado de la salud" durante el pasado verano.