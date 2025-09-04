Vithas Sevilla recomienda una "adaptación progresiva" a la actividad física tras las vacaciones para prevenir lesiones

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de Vithas Sevilla han argumentado que "la adaptación progresiva de la actividad física es la mejor forma de prevenir lesiones", especialmente tras un periodo de amplio descanso, como las vacaciones estivales.

La doctora especialista en cirugía ortopédica y traumatología de Vithas Sevilla, Antonia Luis, ha enmarcado en una nota emitida por el grupo que "mantener los músculos sanos de cara a septiembre es esencial para evitar el dolor o posibles lesiones, dado que nuestra reserva muscular no es infinita".

En este sentido, ha subrayado que "cuando el músculo se ve sobrecargado, nos avisa, inicialmente con molestias y si no cesa el estímulo dañino se producirá la lesión".

Por su parte, el doctor especialista en cirugía ortopédica y traumatología de Vithas Sevilla, Francisco Manuel Rodríguez, ha indicado que "la vuelta al gimnasio tras un periodo de inactividad, como las vacaciones, sin preparación, es uno de los mayores factores de riesgo de lesiones agudas o por sobrecarga".

Así, septiembre se posiciona como el mes en el que los diagnósticos que más suelen atender en consulta de rodilla y de cadera son tendinopatías de los diferentes grupos musculares, producidos por deportistas no profesionales que retoman el ejercicio sin calentamiento o preparación progresiva.

Rodríguez ha señalado que "es mejor comenzar con un 50-60% del volumen habitual tanto en número de series como en repeticiones, es decir, iniciar con cargas moderadas y priorizando la técnica".

Además, ha apostillado que "es importante dejar al menos un día de descanso entre sesiones similares y realizar los ejercicios con supervisión, sobre todo si hay una lesión".

Respecto a los dolores de espalda, la doctora ha señalado que "en más del 80% de los casos son procesos que se van a solucionar solos con medidas físicas, como aplicar calor local, o la toma de analgésicos y realizar ejercicios".

Por ello, "además de trabajar la potencia muscular es muy importante trabajar de la misma manera la elasticidad. Nuestras articulaciones y su envoltura se ponen rígidas y son las grandes causantes de las lumbalgias y cervicalgias".

A nivel cervical, la especialista en traumatología de Vithas Sevilla ha expuesto que la musculatura es "muy sensible a las posturas mantenidas en el tiempo". Ejemplo de ello son el uso continuado de pantallas sin cuidar la postura, "sinónimo de contractura en los trapecios, cefaleas y mareos".

Desde Vithas Sevilla han recordado que se debe "tener en cuenta la altura de la pantalla del ordenador en el trabajo y la altura de la mesa, de modo que los brazos puedan estar apoyados y mantener la mirada al frente. Cambiar la postura y hacer pequeños estiramientos va a prevenir las temidas contracturas".

Asimismo, en el caso de existir una patología previa "es fundamental el seguimiento médico de la misma, acudir a nuestro traumatólogo e informar de cualquier cambio o aumento del dolor. Cuando aparece un dolor que se irradia a brazos o piernas, o no cesa con medicación habitual, es el momento de consultar con tu médico", según ha detallado Luis.