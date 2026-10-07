Vithas Sevilla recomienda la primera revisión oftalmológica entre los 3-4 años para detectar la miopía infantil

Dr. José Luis Siguero, especialista en Oftalmología de Vithas Sevilla. - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El especialista en oftalmología de Vithas Sevilla, el Dr. José Luis Siguero, ha informado con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebra el 8 de octubre, que la primera revisión oftalmológica para el control de la miopía debe hacerse entre los tres y los cuatro años, subrayando los beneficios de la luz natural para prevenir esta patología.

Según ha detallado Vithas Sevilla en una nota, "realizar las primeras revisiones a una edad temprana permite detectar a tiempo posibles patologías oftalmológicas", pues una de las principales dificultades que se presentan en los reconocimientos infantiles es que "el propio niño rara vez se queja, porque no sabe en ocasiones lo que es una visión normal".

De esta manera, las revisiones de niño sano y el cribado en los colegios son "un buen primer paso para la detección precoz". Casi la mitad de los europeos de 25 a 29 años, un 47%, es miope. Y, el 2,7% de la población europea, dos son miopes patológicos, es decir con más de seis dioptrías.

A esto se suma que, en el caso de los menores, la graduación puede empeorar de media 0,29 dioptrías al año en esta etapa. Evitar el aumento de la miopización de la población es clave dado que "cada dioptría que gana un ojo miope aumenta el riesgo de desprendimiento de retina, cataratas precoces, problemas en la mácula o glaucoma". Es por ello que el Dr. Siguero ha insistido en que "cuanto antes aparece la miopía, más posibilidades hay de que derive en una miopía alta con potenciales complicaciones en el futuro".

Una vez diagnosticada la miopía, existen distintas opciones para controlar su avance, que siempre deben indicarse de forma individualizada tras una valoración oftalmológica. Entre las principales recomendaciones destacan "los colirios con atropina a baja dosis y las soluciones ópticas de gafas y lentes de contacto que producen un desenfoque periférico, que parecen enlentecer o frenar la miopización".

De manera general, se recomienda la primera revisión entre los tres y los cuatro años, "salvo que haya alguna incidencia o sospecha antes". A partir de esta edad, la revisión debe ser anual hasta los 13-14 años, edad en la cual desaparece el riesgo de desarrollar un ojo vago o ambliopía. En los menores con más riesgo de miopía, se puede recurrir a la biometría ocular, una técnica que realiza el equipo de oftalmología en el Hospital Vithas Sevilla, integrado en el Instituto Oftalmológico Vithas, que mide el crecimiento del ojo.

Como explica el especialista, el seguimiento del crecimiento axial que se lleva a cabo en el centro, "consiste en un sistema de seguimiento de tipo láser con una resolución muy alta, de escasas micras, que permite documentar con exactitud esa evolución, aunque no supone un tratamiento específico". Esta prueba está indicada en niños con una miopía muy marcada en la familia o en quienes se ha detectado de forma precoz, "porque son los que tienen más riesgo de desarrollarla".

En cuanto al abuso de las horas de exposición a las pantallas, el especialista ha señalado que el riesgo crece con las horas de uso, entre una y cuatro al día, y que por debajo de una hora diaria sería "relativamente seguro". Además, "también influye mirar de muy cerca (a menos de 25 centímetros) y, sobre todo, la falta de luz natural". Por ello, ha recomendado que "los menores pasen entre 7 y 15 horas semanales al aire libre, una o dos horas al día".