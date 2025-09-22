Vithas Sevilla suma una Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial especializada en técnicas de rinoplastia y blefaroplastia

El Dr. Ramón Vera, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Vithas Sevilla - HOSPITAL VITHAS SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Sevilla ha sumado una nueva Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial especializada en técnicas de rinoplastia y blefaroplastia. En este sentido, el doctor Ramón Vera será el encargado del nuevo servicio, que atenderá las diferentes patologías asociadas a la funcionalidad y estética de la mandíbula.

Según ha informado el centro sanitario en un comunicado, la nueva unidad abordará patologías que requieran cirugía facial, como los traumatismos producidos por patinetes eléctricos.

Asimismo, también estará destinada al tratamiento de los tumores de cabeza y cuello, cuyo diagnóstico se produce con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, y los trastornos de la articulación temporomandibular, vinculados al bruxismo y al estrés.

Entre las técnicas quirúrgicas disponibles "destacan las intervenciones de septorrinoplastia ultrasónica, una técnica avanzada que combina la corrección funcional de la nariz con la mejora estética de su forma", ha destacado el hospital.

"Gracias a instrumentos ultrasónicos de alta precisión que permiten remodelar los huesos nasales, los pacientes podrán recuperar su bienestar respiratorio mejorando a su vez la apariencia de la nariz junto a este tratamiento", han incidido.

La nueva Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial también ofrecerá procedimientos de rejuvenecimiento de cara y cuello además de la cirugía de la reasignación de género, para la feminización o masculinización facial. "Buscamos resultados naturales que respeten la fisionomía del paciente", ha afirmado el doctor Vera, quien añade que "la estructura facial varía según el sexo, por eso es esencial conocer a fondo la anatomía para lograr una remodelación armónica".

Así, "es esencial el conocimiento profundo de la mandíbula, permitiendo remodelar los huesos frontales, afinar la mandíbula y ajustar las cejas y la línea del pelo, para adaptarse a los resultados elegidos", ha destacado el especialista de Vithas Sevilla.

BLEFAROPLASTIA Y FUNCIÓN ESTÉTICA

Además, la nueva unidad de cirugía incorpora también el tratamiento de blefaroplastia funcional y estética. Tal y como ha señalado el doctor, "la blefaroplastia funcional se indica cuando el exceso de piel en los párpados superiores interfiere en la visión o provoca molestias, mejorando la función visual y la calidad de vida".

Mientras que, por su parte, "la blefaroplastia estética tiene como objetivo rejuvenecer la mirada, eliminando bolsas y flacidez que aportan un aspecto cansado".

Esta cirugía se indica por tanto a pacientes que han sufrido alguna afección en la zona de los párpados, así como aquellos que buscan recuperar frescura y vitalidad en la mirada. También está indicada para el tratamiento de las bolsas hereditarias en los ojos de personas jóvenes.

La blefaroplastia realizada por un especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial añade "una ventaja más que es la posibilidad de ofrecer una visión integral del rostro, donde la función y la estética se abordan de forma conjunta".

Así, el cirujano maxilofacial combina "el conocimiento de la estructura ósea y la profundidad facial con una formación específica en armonía y planos estéticos, lo que permite obtener mejores resultados, más completos, naturales y duraderos", ha afirmado la clínica.