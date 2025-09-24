Vithas Sevilla visibiliza la ataxia a través de sus pacientes: "Quería dar un paso y mi cuerpo no me seguía"

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Rehabilitación Neurológica del Hospital Vithas Sevilla ha destacado la importancia de la neurorrehabilitación para la recuperación de los pacientes con Ataxia, con motivo del Día Mundial de esta enfermedad que se celebra cada 25 de septiembre. Esta enfermedad afecta "en cada gesto cotidiano". "Quería dar un paso y mi cuerpo no me seguía", ha afirmado un paciente.

Según ha informado la entidad en un comunicado, esta unidad aplica "una atención personalizada basada en el modelo de excelencia desarrollado por Irenea", el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas, que también se replica en las unidades especializadas en neurorrehabilitación de Vithas Valencia Consuelo, Vithas Aguas Vivas, Vithas Vigo, Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, además de un centro monográfico en Elche.

Vithas Sevilla "quiere contribuir también a concienciar a la sociedad sobre poner cómo este trastorno afecta al día a día de los pacientes, visibilizándolo a través de su propia voz".

Tal y como define la Federación de Ataxias de España, "la ataxia es un trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad de coordinar los movimientos, que se manifiesta como temblor de partes del cuerpo durante la realización de movimientos voluntarios, como dificultad para realizar movimientos precisos o como dificultad para mantener el equilibrio".

El testimonio de uno de los pacientes de ataxia, Enmanuel, "refleja la experiencia de miles de personas que conviven con este trastorno neurológico caracterizado por la pérdida de coordinación motora incluso para realizar las actividades motoras más simples, inestabilidad de la marcha y el desequilibrio". Pero que también incluye otra sintomatología como dificultades en la articulación o en la deglución.

Aunque la ataxia suele asociarse a causas hereditarias, que representan alrededor del 60% de los casos, la Sociedad Española de Neurología estima que aproximadamente un 40% son adquiridos, como ocurre tras un ictus o un traumatismo craneoencefálico como en el caso de Enmanuel.

En estas situaciones, los síntomas pueden aparecer de forma abrupta tras la lesión y resultar altamente discapacitantes.

FISIOTERAPIA Y TRATAMIENTOS ADAPTADOS

La directora clínica de Irenea, la doctora Carolina Colomer, ha recordado que la fisioterapia "sigue siendo un pilar básico en el tratamiento de la ataxia".

En concreto, "la fisioterapia brinda estrategias de aprendizaje motor que permiten estabilizar la progresión de las alteraciones del equilibrio y la coordinación o recuperar habilidades perdidas en determinados casos, como en la ataxia adquirida tras un daño cerebral". Pero no solo la fisioterapia se debe implementar para enlentecer la progresión de la ataxia, también "es importante abordarla desde una perspectiva psicológica, logopédica y ocupacional".

Por su parte, la directora asistencial de Irenea en Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, la doctora Myrtha O'Valle, ha subrayado la importancia de intervenir desde el primer momento, recordando que "es esencial que un especialista realice una evaluación temprana para diseñar un plan de tratamiento adaptado a las necesidades de cada paciente", mientras que "en las ataxias hereditarias los síntomas suelen comenzar de forma larvada y progresiva, en las adquiridas, como la que presenta Enmanuel, los síntomas pueden irrumpir bruscamente y resultar altamente discapacitantes desde el inicio".

En este sentido, la doctora ha añadido que "el éxito del tratamiento no depende únicamente de la mejora motora", sino de un abordaje integral que atienda "también la esfera cognitiva, emocional e incluso social del paciente".

En palabras de O'Valle, "cada persona con ataxia es única y nuestro compromiso es acompañarla en todo el proceso de recuperación, ofreciendo un tratamiento individualizado que no solo ralentice la progresión de la enfermedad, sino que le devuelva independencia y confianza para retomar su vida".