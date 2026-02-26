Vive atiende en Alcalá (Sevilla) las demandas de más de un centenar de bloques acerca de subvenciones para ascensores

Jornadas de Vive Alcalá para informar de las subvenciones municipales para la instalación de ascensores. - AYTO.DE ALCALÁ

Las jornadas han permitido explicar de forma clara los requisitos, la documentación necesaria y la tramitación de las ayudas

ALCALÁ (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El ciclo de charlas informativas en Alcalá (Sevilla) sobre la convocatoria municipal de subvenciones para instalación de ascensores en edificios residenciales colectivos ha concluido con una amplia participación ciudadana y profesional. A través de administradores de fincas, representantes vecinales, arquitectos y otros intervinientes en el proceso, se han canalizado las consultas y necesidades de más de un centenar de bloques de pisos, "lo que pone de manifiesto la magnitud de la demanda existente en materia de accesibilidad en la ciudad".

Durante las tres jornadas --una de carácter técnico dirigida a profesionales y dos orientadas a vecinos y comunidades de propietarios--, "un alto porcentaje de alcalareños se ha visto representado, trasladando dudas, casos concretos y propuestas de actuación", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Las sesiones han permitido explicar "de forma clara" los requisitos, la documentación necesaria y el procedimiento de tramitación de las ayudas. Asimismo, se ha insistido en que, aunque en esta convocatoria concreta alguna comunidad no llegue a presentar solicitud por falta de documentación o por no cumplir aún todos los requisitos, el objetivo municipal es crear una "cultura estable de subvenciones" con carácter anual, que permita a los edificios ir preparando la documentación necesaria y planificar sus actuaciones de cara a futuras convocatorias.

"La ciudadanía ha acogido de forma muy positiva esta iniciativa, valorando especialmente la cercanía, la atención directa y la claridad ofrecida en todo el proceso, así como el acompañamiento técnico que se está prestando a las comunidades interesadas", añade el comunicado. En este sentido, el plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 14 de abril.

Desde Vive Alcalá se subraya que el asesoramiento y acompañamiento a las comunidades de vecinos, administradores de fincas y técnicos será permanente, "más allá del 14 de abril". "El apoyo técnico no finaliza con el cierre del plazo, sino que forma parte de una línea de trabajo estable para facilitar la correcta tramitación y preparación de futuras convocatorias".