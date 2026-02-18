Una vivienda de Gerena (Sevilla) recibe más de una veintena de disparos en su fachada, sin dejar heridos

Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

GERENA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Una vivienda de la urbanización Jardines de Gerena de la localidad sevillana del mismo nombre ha recibido más de una veintena de impactos de bala durante la madrugada de este miércoles.

Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía a Europa Press, los servicios de emergencia recibieron el primer aviso a las 2,50 horas tras escuchar los vecinos disparos en la zona.

El suceso no ha provocado heridos, según han señalado también fuentes de la Guardia Civil a esta agencia, que han indicado que la investigación se encuentra en fase inicial por parte de la Policía Judicial de La Rinconada.