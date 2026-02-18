Detenido el autor del apuñalamiento a un hombre que trataba de impedir el robo de un comercio en Pruna (Sevilla)

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al responsable de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia en Pruna (Sevilla), con la colaboración de la Policía Local del municipio.

Según una nota remitida por el Instituto Armado, la investigación se inició a raíz de los hechos ocurridos en un comercio de la localidad. El autor, que ocultaba su rostro con prendas de abrigo para dificultar su identificación, irrumpió en el local y, tras intimidar y forcejear con la empleada, logró hacerse con la recaudación de la caja registradora. En el momento de emprender la huida, un vecino de la localidad que presenció el ilícito intervino para interceptar al individuo.

Durante la reducción, el detenido extrajo un arma blanca de grandes dimensiones con la que asestó una puñalada en la zona inguinal al ciudadano actuante. La agresión, supuso un grave riesgo para la vida del lesionado, quien tuvo que recibir asistencia médica especializada y se encuentra actualmente bajo seguimiento facultativo fuera de peligro.

La intervención del ciudadano evitó que el presunto autor pudiera llevarse el botín sustraído. Iniciadas las pesquisas por parte del Puesto de la Guardia Civil de Pruna, y mediante un estrecho marco de colaboración y coordinación con la Policía Local de la localidad, se realizaron las diligencias de investigación necesarias para la plena identificación del autor de los hechos.

La fuerza actuante estableció un dispositivo coordinado de búsqueda que culminó el pasado 28 de enero con la localización y detención del presunto autor. La autoridad judicial competente ha decretado su ingreso inmediato en prisión provisional.