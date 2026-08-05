Vodafone implantará en Sevilla la plataforma de inteligencia turística, por valor de 839.463 euros

Imagen de la sede de Vodafone en Sevilla - VODAFONE ESPAÑA

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Empresas implantará la Plataforma de Inteligencia Turística, en la provincia de Sevilla, por valor asignado de 839.463 euros. Esta iniciativa ha sido impulsada por la Diputación de Sevilla a través de la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (Inpro).

Según ha detallado la compañía de telecomunicaciones en una nota de prensa, las administraciones locales podrán disponer de "información más precisa", con el objetivo de conocer la evolución de la actividad turística, tomar decisiones y desarrollar políticas adaptadas a las características de cada territorio", ha aseverado la operadora.

Para ello, la empresa implantará la plataforma en colaboración de las entidades Innovasur y Sekba, y tendrá como objetivo incorporar el uso avanzado de los datos a la gestión, planificación y promoción turística de la provincia.

En este sentido, el director general de Vodafone Empresas, Jesús Suso, ha señalado que esta plataforma "ayudará a los municipios y a las empresas a conocer mejor el territorio, tomar decisiones más precisas y ofrecer experiencias cada vez más personalizadas".

Asimismo, el proyecto ha contemplado la digitalización de, al menos, 1.000 recursos turísticos públicos de 15 municipios sevillanos: Alanís, Almadén de la Plata, Bollullos de la Mitación, Carmona, Cazalla de la Sierra, Constantina, Écija, El Pedroso, El Real de la Jara, Estepa, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, Osuna y San Nicolás del Puerto.

La nueva plataforma funcionará como subnodo territorial de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de Segittur, por lo que conectará la información y los servicios turísticos de Sevilla con el ecosistema nacional de destinos inteligentes. La actuación formará parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.