Vox acusa al Gobierno de tratar a los agricultores y ganaderos sevillanos como "españoles de segunda"

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pepa Millán, senadora de VOX por Andalucía, ha acusado este lunes a los socialistas y a "sus cómplices" de tratar a los ganaderos y agricultores como "españoles de segunda", ya que en los Presupuestos Generales del Estado los fondos para el Ministerio de Agricultura suben un "irrisorio 0,5%" frente al 9% para el Ministerio de Igualdad, que "lleva por bandera el despilfarro y la ruina política, moral y económica de España".

Millán ha condenado en una nota de prensa el "desprecio al sector primario del gobierno socialcomunista", primando "siempre" un Ministerio de Igualdad que "lo único que hace es dilapidar los recursos y liberar a los delincuentes sexuales", al tiempo que ha denunciado también que aumenta un 50% el presupuesto en "propaganda" del Gobierno, que "riega a medios favorables y a empresas amigas".

La senadora de Vox ha insistido en reprobar el "señalamiento" que los agricultores y ganaderos sufren por parte del Gobierno. Y ha recordado que "no pueden afrontar los costes de los suministros". A ello se suma que el sector "tiene que sacrificar su ganado o tirar lo que cultivan porque no pueden hacer frente a la competencia desleal de los productos procedentes de terceros países, que no cumplen con la normativa que aquí se exige y que el Gobierno tolera".

Además, "no hay ni una sola partida destinada al control de la entrada de productos que incumplen las normas fitosanitarias, ni al relevo generacional de las explotaciones", ha concluido Millán. Asimismo, VOX ha recordado cómo en la provincia de Sevilla los agricultores "nos transmiten su angustia y sufrimiento por la subida de costes, falta de infraestructura para almacenar agua, competencia desleal, deslocalización, imprevisión frente a épocas de sequías", añadiendo que "el PSOE se olvida no solo de que los arrozales más grandes de España están en la provincia sino también de todo el potente sector olivarero en particular y agropecuario en general".