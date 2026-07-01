Vox advierte del "caos ferroviario" que afecta a Sevilla: "Estamos saturados de incompetencia y corrupción"

La diputada de Vox Reyes Romero interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en foto de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha afirmado este miércoles, 1 de julio, que "mientras el Gobierno intenta tapar sus escándalos de corrupción, los españoles vuelven a sufrir las consecuencias de una gestión que hace aguas por todas partes". Para ello, ha esgrimido el "caos ferroviario", agravado por la huelga de los maquinistas, "que deja a miles de personas atrapadas y sin respuestas".

Al respecto, el ministro Óscar Puente "continúa instalado en la propaganda y la confrontación", mientras el servicio ferroviario "se deteriora". "Sevilla es una provincia que lleva demasiado tiempo abandonada, sin infraestructuras; olvidada por unos y por otros. Y lejos de cambios positivos, el sector ferroviario, indispensable, especialmente, para estudiantes y trabajadores, sufre un caos de retrasos y averías como consecuencias de ese abandono", destaca la formación en un comunicado.

"Ese abandono nos está lastrando cada vez más, y, sobre todo, en las zonas más apartadas de la capital", matiza la diputada. Asimismo, Romero afirma que "España no necesita más excusas ni más propaganda. Y mucho menos, insultos y mala educación de un ministro que siempre llevará grabado el desastre de Adamuz".

"Cada tren parado, cada retraso y cada infraestructura incumplida tienen responsables. Los españoles nos merecemos un cambio ya. No podemos seguir con este exceso de corrupción, la improvisación y la incompetencia", concluye la diputada sevillana.