Vox afea el "uso partidista" de los remanentes del gobierno de Mairena (Sevilla), que destaca la "gestión solvente"

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Juan Miguel Espinar, ha criticado "las intenciones del alcalde Antonio Conde (PSOE), de utilizar parte del remanente de tesorería

municipal para sus intereses electorales y partidistas".

En un comunicado de la formación, Espinar ha manifestado que "rechazamos de plano que el alcalde vaya a destinar más de siete millones de euros --tres de los cuales se asignarán a pagos pendientes de aplicación sobre un total de cinco millones-- del remanente de la tesorería municipal a gastos generales, y cuyo desarrollo coincidirá con las elecciones municipales de mayo de 2023".

Por su parte, fuentes municipales destacan a Europa Press que este capítulo inversor extra "proviene de una gestión lo bastante solvente como para generar un remanente presupuestario por primera vez en la historia".

"Vox tiene que justificar que no apoya el cuidado de las familias que no tienen de todo, las inversiones para modernizar la ciudad y la actualización de los servicios que exigen los vecinos. Que son algunos conceptos que abordará el plan de inversiones. No han sido, ni son, una oposición útil. Ni siquiera capaz", añaden las mismas fuentes.

Por su parte, desde Vox se ha querido dejar claro que "se niegan a hacerle la campaña electoral al PSOE con el dinero de todos los vecinos de Mairena", ha asegurado Espinar, para quien "Conde pretende llevar a cabo con ese dinero todo lo que no ha podido cumplir, o bien no ha podido realizar con sus propios presupuestos". Para el portavoz municipal de Vox, "es una tomadura de pelo del alcalde a sus vecinos, a los que subestima con este tipo de decisiones".

Además, "para mayor despropósito, en lugar de sanear las cuentas municipales cuadrando todos los pagos pendientes de aplicación, dejará aún pendientes dos millones más por concordar, algo que resulta incomprensible con el remanente de tesorería existente a la fecha (diez millones de euros)".

Como ha apostillado Espinar, "muy mal lo tiene que ver Conde para tomar esta decisión, propia de alcaldes socialistas amortizados que, cuando se ven con el agua al cuello, utilizan el dinero y los recursos públicos en beneficio propio y en vísperas de unas elecciones". "Pedimos al alcalde que atienda las necesidades de sus vecinos que son para hoy, y que cuando lleguen las elecciones compita en igualdad de oportunidades con aquellos que, como Vox, representamos una alternativa real dispuesta a poner orden en la gestión de este Ayuntamiento", ha reclamado Espinar.

Espinar ha defendido que "Conde bien podría empezar por bajar con determinación nuestros impuestos en los próximos presupuestos, y no solo de manera testimonial o como maquillaje estético de cara a la galería, una medida que a buen seguro sería bien recibida por trabajadores y familias, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y no en manos de las administraciones", ha concluido.