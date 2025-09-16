Vox afirma que los problemas en los trenes "forman parte de la rutina de sevillanos" mientras Puente "insulta y tuitea"

La diputada de Vox en Congreso por Sevilla, Reyes Romero (d), conversa con la portavoz municipal de la formación, Cristina Peláez, y el portavoz adjunto, Gonzalo García de Polavieja, en la estación de Santa Justa. - VOX

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado preguntas relativas a la incidencia que hubo en la vía de Alta Velocidad de Sevilla el pasado 5 de agosto, que afectó a nueve trenes, motivada "por una caída de tensión" en la catenaria situada entre las estaciones de Majarabique y Santa Justa.

En un comunicado, Vox recuerda que Renfe informó de la suspensión de la circulación de trenes AVE con afección en algunas rutas que tenían como destino Sevilla, Huelva, Madrid o Córdoba, "agregando Adif, además, que la incidencia afectó directamente a 2.200 pasajeros que tuvieron que ser evacuados tras pasar diez horas dentro de los vagones".

"No estamos ante un caso aislado. Por desgracia, los problemas en los trenes se han vuelto parte de la rutina de los sevillanos y de los españoles, en general. Mientras tanto, ¿a qué se dedica el ministro (de Transportes) Óscar Puente, aparte de insultar y tuitear? ¿A quién le va a echar la culpa de su propia gestión?", se pregunta la diputada de esta formación política.

"Como siempre, los más afectados son estudiantes y trabajadores que dependen de este servicio. Los socialistas nos hablan de 'ciudades de 15 minutos', de Zonas de Bajas Emisiones, de fanatismo climático; mientras que destrozan el transporte público", ha aseverado Romero.

Por último, la diputada ha señalado que en Vox "no nos vamos a resignar a que se eternicen estos problemas, por más que incluso el PSOE esté jaleando la violencia en las calles. Los patriotas vamos a seguir trabajando por lo que importa. Hay alternativa y lo vamos a demostrar".