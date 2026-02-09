Vox alerta de "caos ferroviario" y advierte de consecuencias para el turismo de la ciudad de Sevilla

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero
La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero - VOX
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 18:04
Seguir en

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha alertado este lunes de "caos ferroviario" en el funcionamiento de la Alta Velocidad y ha afirmado que afecta "a una ciudad turística como Sevilla".

"No estamos hablando sólo de turismo y de servicios; un sector importantísimo tanto para la ciudad como para la provincia. Estamos hablando de muchos estudiantes y trabajadores que sufren las continuas incidencias que también afectan a los trenes de Cercanías y de Media Distancia", ha asegurado la diputada en una nota emitida por el partido.

Por todo ello, ha incidido en que el partido "luchará por el transporte público" y los derechos de la ciudadanía.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado