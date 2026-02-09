Vox alerta de "caos ferroviario" y advierte de consecuencias para el turismo de la ciudad de Sevilla

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero - VOX

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha alertado este lunes de "caos ferroviario" en el funcionamiento de la Alta Velocidad y ha afirmado que afecta "a una ciudad turística como Sevilla".

"No estamos hablando sólo de turismo y de servicios; un sector importantísimo tanto para la ciudad como para la provincia. Estamos hablando de muchos estudiantes y trabajadores que sufren las continuas incidencias que también afectan a los trenes de Cercanías y de Media Distancia", ha asegurado la diputada en una nota emitida por el partido.

Por todo ello, ha incidido en que el partido "luchará por el transporte público" y los derechos de la ciudadanía.